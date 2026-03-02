石屋製菓株式会社（北海道）の「白い恋人」と、北海道を舞台にしたテレビアニメ「ゴールデンカムイ」とのコラボ缶が、2026年も登場します。

第6弾となる今回は「尾形百之助」の描き下ろしオリジナルイラストをあしらったデザイン。ホワイトデーの3月14日に発売されます。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

「白い恋人」と「ゴールデンカムイ」のコラボは、2018年のホワイトデープレゼント企画「白石編〜脱獄王より愛を込めて〜」（100個限定）からスタートしました。

2020年にもプレゼント企画「鯉登少尉編〜薩摩隼人より愛を込めて」を展開。同年12月には多くの販売要望を受けて「アシㇼパ」「レタㇻ」を起用したコラボ缶を発売。2022年3月には「鶴見中尉」バージョンが登場し、2024年は「谷垣源次郎」、2025年は「月島軍曹」が起用されています。

2023年は鳥インフルエンザによる原材料不足の影響で「白い恋人」の供給が不安定となり、企画の見直しを余儀なくされました。その代わりとして、缶デザインを模した「白い恋人オリジナルマグネット」（絵柄は歴代4種）が10月に発売されています。

そして2026年では、凄腕スナイパーの尾形百之助を起用。「白い恋人36枚入『ゴールデンカムイ』コラボ缶」として展開されます。

内容はホワイト27枚、ブラック9枚の計36枚入り。価格は4600円（税込）で、数量限定販売です。購入は1人1缶までとなっています。

販売は白い恋人パーク内「ショップ・ピカデリー」、ISHIYA札幌大通本店、ISHIYAオンラインショップAnnex、新千歳空港の一部土産店で行われます。

（c）野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026030208.html