リーグ・アン 25/26 第24節 マルセイユ vs リヨン 試合結果
リーグ・アン 25/26の第24節 マルセイユとリヨンの試合が、3月2日04:45にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。
マルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、ハメド・トラオレ（MF）、ジェフリー・コンドグビア（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリヨンはノア・ナーティ（MF）、ロマン・ヤレムチュク（FW）、エンドリッキ（FW）らが先発に名を連ねた。
試合開始早々の3分に試合が動く。リヨンのエンドリッキ（FW）のアシストからコランタン・トリッソ（MF）がゴールを決めてリヨンが先制。
ここで前半が終了。0-1とリヨンがリードしてハーフタイムを迎えた。
マルセイユは後半の頭から選手交代。クインテン・ティンバー（MF）からイゴール・パイシャオン（FW）に交代した。
52分マルセイユが同点に追いつく。ピエーミル・ホイビュア（MF）のアシストからイゴール・パイシャオン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。
60分、リヨンが選手交代を行う。ロマン・ヤレムチュク（FW）からレミ・アンベール（FW）に交代した。
64分、マルセイユが選手交代を行う。ハメド・トラオレ（MF）からイーサン・ヌワネリ（FW）に交代した。
76分リヨンが逆転。エンドリッキ（FW）のアシストからレミ・アンベール（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。
しかし、81分マルセイユのイゴール・パイシャオン（FW）のアシストからピエールエメリク・オーバメヤン（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。
84分、マルセイユは同時に2人を交代。ジェフリー・コンドグビア（MF）、ティモシー・ウェア（FW）に代わりイマド・アブデリ（MF）、バンジャマン・パバール（DF）がピッチに入る。
88分、リヨンが選手交代を行う。ニコラス・タリアフィコ（DF）に代わりアブネル・ビニシウス（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。
後半終了間際の90+1分マルセイユが逆転。イーサン・ヌワネリ（FW）のアシストからピエールエメリク・オーバメヤン（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。
その後もマルセイユの選手交代が行われたがそのまま試合終了。マルセイユが3-2で勝利した。
なお、マルセイユは74分にジェフリー・コンドグビア（MF）、83分にナイフ・アゲルド（DF）、90+8分にイマド・アブデリ（MF）に、またリヨンは30分にクリントン・マタ（DF）、45+1分にタイラー・モートン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-03-02 07:01:10 更新