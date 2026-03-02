リーグ・アン 25/26の第24節 マルセイユとリヨンの試合が、3月2日04:45にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。

マルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、ハメド・トラオレ（MF）、ジェフリー・コンドグビア（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリヨンはノア・ナーティ（MF）、ロマン・ヤレムチュク（FW）、エンドリッキ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。リヨンのエンドリッキ（FW）のアシストからコランタン・トリッソ（MF）がゴールを決めてリヨンが先制。

ここで前半が終了。0-1とリヨンがリードしてハーフタイムを迎えた。

マルセイユは後半の頭から選手交代。クインテン・ティンバー（MF）からイゴール・パイシャオン（FW）に交代した。

52分マルセイユが同点に追いつく。ピエーミル・ホイビュア（MF）のアシストからイゴール・パイシャオン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

60分、リヨンが選手交代を行う。ロマン・ヤレムチュク（FW）からレミ・アンベール（FW）に交代した。

64分、マルセイユが選手交代を行う。ハメド・トラオレ（MF）からイーサン・ヌワネリ（FW）に交代した。

76分リヨンが逆転。エンドリッキ（FW）のアシストからレミ・アンベール（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

しかし、81分マルセイユのイゴール・パイシャオン（FW）のアシストからピエールエメリク・オーバメヤン（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

84分、マルセイユは同時に2人を交代。ジェフリー・コンドグビア（MF）、ティモシー・ウェア（FW）に代わりイマド・アブデリ（MF）、バンジャマン・パバール（DF）がピッチに入る。

88分、リヨンが選手交代を行う。ニコラス・タリアフィコ（DF）に代わりアブネル・ビニシウス（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

後半終了間際の90+1分マルセイユが逆転。イーサン・ヌワネリ（FW）のアシストからピエールエメリク・オーバメヤン（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

その後もマルセイユの選手交代が行われたがそのまま試合終了。マルセイユが3-2で勝利した。

なお、マルセイユは74分にジェフリー・コンドグビア（MF）、83分にナイフ・アゲルド（DF）、90+8分にイマド・アブデリ（MF）に、またリヨンは30分にクリントン・マタ（DF）、45+1分にタイラー・モートン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

