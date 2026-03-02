³Æ¼Ò¤Î¶ÛµÞ¥Æ¥³Æþ¤ì¤Ç¡¢¿··¿iPhone¤Ê¤É¥¹¥Þ¥Û¤ÎÇã¤¤Êý¤ËÊÑ²½¤¬¡ª¡¡Ä¶Â®²òÀâ!!¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤Î¡ÖÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤â¡Á¤à¤êÌäÂê
iPhone¤äPixel¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¹¥Þ¥Û¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ëÃæ¡¢¤½¤ì¤é¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤»Ä²ÁÀßÄê·¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¡ÖÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ÅÍÍ¤¬ºÇ¶á¤«¤Ê¤êÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸½¾õ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú²èÁü¡Û³Æ¥¥ã¥ê¥¢¤Î¡ÖÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡×
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¹ØÆþ»þ¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡ª¡Û
2·î¤Ëau¡ÊKDDI¡Ë¤ò½ü¤¯¥¥ã¥ê¥¢¤Î2025Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´ü·è»»¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢NTT¥É¥³¥â¤Ï±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯ÂÐÈæ¤Ç885²¯±ß¤Î¸º¼ý¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÄ¾¶á3¥õ·î¤ÇÌó10Ëü²óÀþ¤Î½ã¸º¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¡ª
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æº£²ó²þÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ÎÇã¤¤Êý¤Ï¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¡£IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎË¡ÎÓ³ÙÇ·¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎNTT¥É¥³¥â¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¸º¼ý¡¦½ã¸º¤ÎÍ×°ø¤È¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤Þ¤º¡¢½ã¿è¤Ê¸º¼ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£NTT¥É¥³¥â¤Î¾ì¹ç¤Ï¾ÍèÅª¤Ê»Ù½Ð¤ËÈ÷¤¨¤¿°úÅö¶â¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿·ë²Ì¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï10Ëü²óÀþ½ã¸º¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÁý±×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸º¼ý¡¦½ã¸º¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ³Æ¥¥ã¥ê¥¢¤¬µó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢à¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¹Ô°Ùá¤³¤È¡¢Ã»´ü²òÌó¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¥¥ã¥ê¥¢·Ï¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬ÆÈ¼«¤Ëà¼Â¼Á·î1±ßá¤È¤·¤Æ»Ä²ÁÀßÄê·¿24²óÊ§¤¤¤Ê¤É¤ÎÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÈÎÇä¤·¤¿Ã¼Ëö¤ò¹ØÆþ¸åÅ¾Çä¤·¤ÆÂ¨²òÌó¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¼ïMNP¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Î´Ô¸µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÂ¨²òÌó¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¸ú²ÌÅª¤ÊËÉ»ßºö¤¬¼è¤ì¤º¡¢NTT¥É¥³¥â¤Èau¤ÏÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÆÃÅµ¡Ê¥×¥í¥°¥é¥à¡ËÍøÍÑÎÁ¡×¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£NTT¥É¥³¥â¤Ç¤Ï3·î5Æü¤«¤é¡¢au¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¸å¤ÏÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¿·¤¿¤Ë»ÙÊ§¤¦¤ª¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡©
Ë¡ÎÓ¡¡NTT¥É¥³¥â¡¢au¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î3¥¥ã¥ê¥¢¶¦¤ËºÇÂç¤Ç2Ëü2000±ß¤ÎÆÃÅµÍøÍÑÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍøÍÑÎÁ¤Ï³Æ¥¥ã¥ê¥¢¤Ç»ØÄê¤µ¤ì¤¿Ã¼ËöÊÖµÑ»þ¤Þ¤Ç¤Ë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ÇÌÈ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÃ»´ü²òÌó¤Ï¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇºÇÂç¤Ç2Ëü2000±ß¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Çà¼Â¼Á·î1±ßiPhoneá¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÂ¨²òÌó¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò²ó¼ý¸å¤ËÂ¨²òÌó¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤òËÉ»ß¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
NTT¥É¥³¥â¡¡3·î5Æü¤«¤éNTT¥É¥³¥â¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥«¥¨¥É¥¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¥×¥é¥¹´Þ¤à¡Ë¡×¤Ë¥×¥í¥°¥é¥àÍøÍÑÎÁ¤È¤·¤ÆºÇÂç2Ëü2000±ß¤òÄÉ²Ã¡£»ØÄê¤µ¤ì¤¿´ü´ÖÆâ¤ÇÃ¼Ëö¤òÍøÍÑ¡¢ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥×¥í¥°¥é¥àÍøÍÑÎÁ¤¬Á´³Û³ä°ú¤È¤Ê¤ë
au¡¡au¤Ï2·î26Æü¤«¤éÆ±¼Ò¤ÎÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ëÃ¼Ëö¹ØÆþ¤Ç¡¢ºÇÂç2Ëü2000±ß¤ÎÆÃÅµÍøÍÑÎÁ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢au¤¬»ØÄê¤¹¤ëÃ¼Ëö¤òµ¡¼ïÊÑ¹¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖauÇãÂØÆÃÅµ¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì2Ëü2000±ß³ä°ú¤È¤Ê¤ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏºòÇ¯¤Î8·î¤«¤é¡Ö¿·¥È¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ü¡×¤òÆ³Æþ¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤Û¤«¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢2Ëü2000±ß¤ÎÆÃÅµÍøÍÑÎÁ¤òÆ³Æþ¡£º£²ó¤ÎNTT¥É¥³¥â¤Èau¤Î²þÄê¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï²áµî¤ËÂçÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿à¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÇû¤ê¹Ô°Ùá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¼Â¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏºòÇ¯8·î¤«¤éÆÃÅµÍøÍÑÎÁ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁíÌ³¾Ê¤«¤é¡ÖÇû¤ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»ØÆ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²óNTT¥É¥³¥â¤Èau¤âºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Æ§¤ßÂæ¤Ë¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏOK¤Ç¤â¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎNTT¥É¥³¥â¤Î¸º¼ý¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦Ã¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡Ã¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÃ¼Ëö¤ò²ó¼ý¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼«¼Ò¤ÎÃæ¸ÅÃ¼Ëö¤È¤·¤ÆÈÎÇä¡¢¤µ¤é¤Ë¶È¼Ô¤Ø²¼¼è¤ê¤Ë¤â½Ð¤·¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤Þ¤¹¡£Çã¤¤¼è¤êÁÛÄê²Á³Ê¡Ê»Ä²Á¡Ë¤ò³ä¤ê°ú¤¤¤Æ¥í¡¼¥ó¤òÀßÄê¤¹¤ë¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¤Îà»Ä¥¯¥ìá¤³¤È¡¢»Ä²ÁÀßÄê·¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë¶á¤¤ÈÎÇä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÁÛÄê¤è¤êÁá¤¯Ã¼Ëö¤òÊÖµÑ¤·¡¢°ìÅÙ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆ±°ìÃ¼Ëö¤¬Ãæ¸Å»Ô¾ì¤ËÎ®Æþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Åö½éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Íø±×¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤áNTT¥É¥³¥â¤Ï¸º±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Çã¤¤¼è¤êÁÛÄê²Á³Ê¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ÆÈ¼«¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Î»Ø¼¨¤Ç¥ê¥æ¡¼¥¹¶È¼Ô¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥ê¥æ¡¼¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»»½Ð¤·¤¿ÁÛÄêÇã¤¤¼è¤ê²Á³Ê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÆÈ¼«ºÛÎÌ¤Ç»Ä²Á¤òÀßÄê¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬Ã¼Ëö¤Îà¼Â¼Á³ä°ú³Ûá¤È¤·¤ÆÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¡ÖÇã¤¤¼è¤êÁÛÄê²Á³Ê¤ò¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÆÈ¼«¤Ç·èÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁíÌ³¾Ê¤È¥¥ã¥ê¥¢´Ö¤ÎµÄÏÀ¤â»Ï¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ã¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿MNP¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ê¥¢Æ±»Î¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼³ÍÆÀ¹çÀï¤Ï½ªÎ»¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¿·µ¬»²Æþ¤«¤Ä¸½¾õ¤ÇÆÃÅµÍøÍÑÎÁ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï½ªÎ»¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¸½ºß¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÄÌ¿®ÎÁ¼ýÆþ¤è¤ê¡¢¡Ö´ûÂ¸¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¼«¼Ò¤ÎÅê»ñ¡¦¥í¡¼¥ó¡¦¶ä¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò¤¤¤«¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÊý¸þÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢NTT¥É¥³¥â¤ÏË¡¿Í¸þ¤±¤ÎÄÌ¿®¤ä¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡¢KDDI¤Ê¤éGoogle¤¬±¿±Ä¤¹¤ëAIÍÑ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼»ö¶È¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò±¿±Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢»Ò²ñ¼Ò¤ÎSAIMEMORY¤È¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¶¨¶È¤Ç¤Î¼¡À¤Âå¥á¥â¥ê¡¼¤Î³«È¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¸þ¤±°Ê³°¤ÎÂçµ¬ÌÏ»ö¶È¤ò³ÈÂçÃæ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢³ÚÅ·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âËÜ¶È¤ÏÄÌ¿®»ö¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡¡MNP¡¢¿·µ¬²ÃÆþ¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î²ÃÆþ¤Ç¤â¥ª¥È¥¯ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Âç½¼¼Â¤Î³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡£¤½¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÊÀ³²¤È¤·¤ÆÃ»´ü²òÌó¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÆÃÅµÍøÍÑÎÁ¤Ï¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ïº£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤òÃí°Õ¤·¤ÆÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Çµ¡¼ïÊÑ¹¹¤ò¤·¤Æ¡¢ÄÌ¿®·ÀÌó¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸½¾õ¤Ç¤â³ä°ú¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢ËèÇ¯MNP¤ò¹Ô¤Ê¤¤¾ï¤Ë¼Â¼Á·î1±ßiPhone¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢ÆÃÅµÍøÍÑÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¥ª¥È¥¯´¶¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÆÃÅµÍøÍÑÎÁ¤ÇÁê»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é½Õ¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥¹¥Þ¥Û¶È³¦¡£Ã¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ËÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ä¾°æÍµÂÀ