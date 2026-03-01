この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」が、「機能が優秀すぎるアイテム3選」と題した動画を公開した。ファッション業界で25年以上のキャリアを持つスタイリストの黒田茜氏が、日々の生活において「機能面が優れていて手放せない」と実感している愛用品を、使用頻度の高い順に3つ紹介している。



動画で最初に紹介されたのは、「topologie（トポロジー）」のフォンサコッシュだ。ロッククライミングの愛好家が立ち上げたブランドで、黒田氏は3年間も愛用し続けているという。最大の魅力は、スマホ、クレジットカード、小銭、自宅や自転車の鍵まで全て収納できる点だ。「これ一つで出かけられる」ため、最近は財布を持ち歩かなくなったと語る。紐（ストラップ）が別売りでカスタマイズ可能な点も特徴だが、黒田氏は「トータルだと値段が高い」としつつも、使い勝手の良さから「これより良さそうなものが見つからない」と絶賛した。



2つ目は、「MOTTERU（モッテル）」のレジカゴ用バッグ。50リットルの大容量で保冷機能も備えており、トイレットペーパー12ロールもすっぽり入る収納力を持つ。特筆すべきは「気持ちよく畳める」点だ。使用後はゴムバンドで簡単に固定でき、コンパクトになるため、畳む際のストレスがないという。レジカゴにセットしてそのまま持ち帰れる手軽さから、週に3～4回は使用していると明かした。



3つ目は、「OWNDAYS（オンデーズ）」のワンタッチメガネ×サングラス。遠近両用メガネとして作成したフレームに、付属のプレートをマグネットで装着するだけで、一瞬にしてサングラスに切り替わる2WAY仕様だ。「メガネの上にサングラスを載せている感」が少なく、老眼や花粉症でメガネをかける頻度が増えた大人世代にとって、非常に便利なアイテムだと評価している。



黒田氏は、デザインだけでなく機能性を重視したアイテム選びが、日々の生活を快適にすると総括。プロの視点で選ばれた実用的なアイテムたちは、忙しい大人の日常を助ける頼もしい存在となりそうだ。