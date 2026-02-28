なぜか若く見られる人と、年相応以上に見られてしまう人。その差って何？
同じ年代なのに、なぜか若々しく見える人がいる一方で、実年齢より上に見られてしまう人もいます。その違いは、顔立ちや体型だけではありません。実は“質感”と“重心”の差にあります。
顔まわりの質感が重くなっている
落ち着きを意識するあまり、髪もメイクも質感が重くなっていませんか。光を吸収する仕上がりは、顔全体を沈ませます。若く見える人は、派手にしなくても、自然なツヤと抜け感を残しています。
重心が下がっている
チークの位置、アイラインの引き方、髪のボリューム。すべてが下に集まると印象は落ち着きすぎてしまうでしょう。若く見える人は、逆に視線がやや上に集まるよう整えています。
“無難”を選び続けている
無難な色や形は安心ですが、変化が止まります。若く見える人は、大きく変えなくても、どこか１箇所だけでも更新しているもの。小さな更新が、印象を動かすのです。
若見えの鍵は質感と重心を整えること。この２つを意識するだけで印象は変わるので、まずは鏡の前で光の当たり方を確認してみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
