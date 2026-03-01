ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美に、テレビ関係者から大きな注目が集まっている。激戦を終えた中井は、25日に帰国し日本テレビを中心にテレビ番組へ出演。同局の「ZIP!」「DayDay.」に生出演し、多くの国民に感動を与えた五輪の裏話を数多く披露した。

そんな中井だが、「DayDay.」ではサプライズを仕掛けられ、大粒の涙をこぼすシーンを見せている。番組では、中井がガールズグループ・NiziUの大ファンで、メンバーのMIIHIを推していることを紹介した。

その流れで、MIIHIからの手紙が読み上げられ、中井はポロポロと大粒の涙をこぼして大喜び。あまりに良いリアクションだったことで、放送後にSNSでは、「もらい泣きした」「こんなにきれいな涙は見た事がない」「涙が美しすぎ」など、大絶賛のコメントが多く書き込まれている。

今回の番組出演で、さまざまな局からオファーが殺到するだろうとテレビ関係者が明かす。

「中井さんは、感情表現が豊かなのでテレビ番組に向いています。バラエティー番組を中心に、通っている学校や所属クラブにオファーを仕掛けているプロデューサーが各局で出ているようです。今回のミラノ・コルティナ五輪では、多くのスター選手が生まれましたが、テレビ業界では中井さんが一番人気になっています」

そんな中井だが、練習や大会があるだけでなく、現役高校生として勉強もあるため多忙を極めている。スケジュールの争奪戦が予想されるが、そんな中で出演を獲得しそうなのが、フジテレビ系バラエティー番組「新しいカギ」だとか。

「『新しいカギ』は、中高生を対象にした企画ばかりなので、高校生の中井さんにピッタリです。早くも番組サイドはオファーをかけているといううわさで、中井さんの出演が実現する可能性は高いです。また、NiziUと関係性が深い日本テレビの番組でも、MIIHIさんと中井さんの共演を画策しているとの情報もあります。中井さんの争奪戦は、ひとまずはフジと日テレのバトルになりそうです」（民放関係者）

中井が五輪で見せたかわいすぎる笑顔を、バラエティー番組で披露する日も近そうだ。