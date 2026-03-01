Photo: 田中宏和

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

安全なテント泊には欠かすことができないペグ。とはいえ重いペグは持ち運びが大変だし、軽いペグは硬い地面には歯が立たないことも……。

軽さと強さを両立した一本が、金属加工の聖地・燕三条から登場しています。

1本たったの17gという軽さと高強度を兼ね備えた「純チタンVペグ」は、重ねてコンパクトに収納もできるキャンプギア。錆びにくく耐久性にも優れているので、大いに頼れる存在になりそうです。

サンプルをお借りできたので、早速その実力をチェックしてみました。

軽いのにしっかりした強度感

Photo: 田中宏和

何と言っても、「純チタンVペグ」のイチ推しポイントは軽さ。少しでも荷物を軽くしたいアウトドアでとても重宝します。

Photo: 田中宏和

純チタン製ということもあって、実際に使ってみても強度はかなり頼もしい印象でした。乾いて締まっている地面や、小石混じりの設営スペースでも、しっかり打ち込むことができました。

Photo: 田中宏和

一方、柔らかい地面でもしっかりと張りをキープ。きちんと打ち込んでおけば、テントをガッチリと支えてくれます。

Photo: 田中宏和

その秘密は、このV字形状にあります。地面との接触面積が確保されているため、シッカリ地面に喰い込んでくれるのです。

また、V字形状になっていることによって、ペグ同士をピッタリ重ねて片付けできるところも見逃せないポイント。必要数を確保しても、荷物のちょっとした隙間にスッと収めておけるので、負担感なく持ち運ぶことができます。

燕三条の職人が作り上げる質の高さ

Photo: 田中宏和

硬度の高さゆえ、加工が極めて難しいことで知られるチタンですが、「純チタンVペグ」は、新潟県燕市でチタン加工に特化した職人が、研磨から洗浄まで一気通貫の製造体制で、一本一本丁寧に仕上げています。

これによって安定した品質を実現。長く愛用できるクオリティが確保されています。

Photo: 田中宏和

チタンにはサビに強いという特性があるので、使用後のお手入れも、泥や水分をサッと拭くだけでOKという手軽さ。

雨の日でも海辺でも気兼ねなく使えますし、片付けもラクチン。この点も、大きなメリットとなっています。

高価な金属であるチタン製であるがゆえに、それなりに値が張る「純チタンVペグ」ですが、価格に見合うと感じました。

今なら、machi-yaでお得なプロジェクトを公開中です。ぜひ、以下のリンク先で詳細をチェックしてみてください！

【燕三条発】わずか17g！軽くて錆びにくく、一生モノの純チタンVペグ、誕生。 6,070円 （一般割 約8％オフ） machi-yaで見る

>> 【燕三条発】わずか17g！軽くて錆びにくく、一生モノの純チタンVペグ、誕生。

Photo: 田中宏和

Source: machi-ya