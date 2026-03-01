《累計販売5万枚突破！》【LEPSIM】袖チラ見せでおしゃれ♡「大人気トップス」

春へ向けて洋服を新調したい！ それなら、袖の異素材バイカラー配色が目を引くトレンド感のあるデザインで、1枚サラッと着てサマ見えを狙える【LEPSIM（レプシィム）】の「大人気トップス」がおすすめです。袖をチラッと見せたレイヤードスタイルも楽しめるため、今すぐ使えて春まで長く愛用できるはず。全8色の豊富なカラー展開でお気に入りの1着が見つかるかも……！ スタッフさんによる、おしゃれな着こなしテクニックもぜひ参考に。

チラッと見せておしゃれ度アップ！ 春ムードも高まる最旬トップス

【LEPSIM】「袖切り替えプルオーバー」\3,960（税込）

シアー生地をドッキングした、袖の切り替えバイカラー配色が特徴のプルオーバー。1枚着るだけでレイヤード風コーデが完成するため、楽ちんおしゃれが叶いそうです。こちらのスタッフさんは、「ボーダー × チュール」のプルオーバーにペールピンクのパンツを合わせて、トレンド感も春ムードもたっぷりの着こなしに。ボーダー柄と袖からチラッとのぞくチュールがアクセントになり、シンプルコーデもおしゃれ度がグンとアップしそうです。