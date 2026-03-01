【GU】スウェット990円、テーパード1990円！期間限定セールのパンツ3選《3月5日まで》

GU（ジーユー）は、2026年2月27日から3月5日までの期間限定で、一部のアイテムをお得な特別価格で販売しています。

東京バーゲンマニア編集部注目のアイテムは"2000円以下のパンツ"です。厳選3商品を紹介します。

「スタイル良く見えます」

スウェットジョガーパンツ

ゆとりがありながらも、くるぶし丈でもたつかない絶妙なシルエットが魅力的なスウェットパンツです。

購入者からは「部屋着として、よく着用しています」「裾が絞ってあるので、背が低くても足元がスッキリです」「春先に良さそう！」といった声が寄せられています。部屋着やワンマイルウェアとしても重宝されていて、1枚もっておくと便利なベストセラーアイテムです。

3月5日までの特別価格は990円。

ウォッシャブルテーパードパンツZ

オフィスだけでなく普段の着こなしにも活躍する、きれいめ素材のパンツです。脚の細い部分を見せるアンクル丈ですっきりとした足元を演出します。洗濯してもしわになりにくく、お手入れが簡単なイージーケア機能付きです。

商品ページのクチコミでは「スッキリと綺麗めに着られる」「スタイル良く見えます」「フォーマルとしても使えます」といった声が寄せられています。

3月5日までの特別価格は1990円です。

バギーフレアジーンズ

履くだけで抜け感の出るバギーシルエット、膝から裾にかけて広がるフレアラインが特徴のジーンズです。素材は綿100％（リサイクル綿繊維20％使用）で、ヴィンテージライクな加工感にもこだわっています。

SNSでは「シルエットが好みすぎた」「肉感拾わない」「ヒップの丸みが出にくくて小尻に見える」と、シルエットが好評です。

こちらも3月5日までの特別価格は1990円。

なお、店頭にて特別価格で購入するには、アプリ内の会員証画面をレジで提示する必要があります。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）