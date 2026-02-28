時刻表示はないけどロマンは回る。機械式時計のデザインを流用したiPhoneケース
iPhoneに機械式時計の心臓部を合体。
機械式時計の心臓部には、ムーブメントの一部に脱進機（エスケープメント）があります。巻いたゼンマイが緩むエネルギーを調節して、歯車に伝える大事なメカニズムがコレ。
ガラスケースだと内部でカチコチ回転する歯車が見えますが、それは脱進機のおかげです。単調だけどずっと見ていられますよね。
時計のメカニズムをiPhoneに
PRINCIPE PRIVÉ（プリンチペ プリヴェ）の「Escapement Phone Case」シリーズは、そのエスケープメントを大胆にあしらったスマホケース。最新モデルはiPhone 17 Pro Max用の「Escapement Phone Case - Metal Edition」で、予約受け付けを開始しました。
時刻は表示しない
中身はステンレススチール製の歯車、真鍮製の回転部品、炭素鋼製のゼンマイがあります。大きなダイヤルの隣にある赤い印のリューズを回すと、ゼンマイを巻かれて約30秒間作動する仕組み。透明度の高いサファイアクリスタルで保護されるので、指を突っ込んだりホコリが溜まることはありません。
iPhoneの保護は「Z」型のバンパーで、外周をグルっと囲まないのがエレガント。無垢合金の輝きと曲線が美しく、常にこの背面を自分に向けて愛でていたいですね。
腕時計を買うかこのケースを買うか
価格は7万1500円。フツーに腕時計が買えちゃいますが、あえてiPhoneのケースでメカニズムを楽しむのが粋です。
カッコ良いしスチームパンク味もあってすごく良いけれど、ウッカリ落としたら一発で壊れそうで恐れ多い気もします。
Source: PRINCIPE PRIVÉ (1, 2)
