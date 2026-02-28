格闘家・朝倉未来が発起人となり、ABEMAとアソビシステムが手掛けるグループ メンバー、さくらももさんが、3月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round7」に登場します。



【写真】ショークラブ「ROKUSAN ANGEL」（旧バーレスク東京）のトップダンサー時代のももさん

さくらさんは東京のショー・クラブ「バーレスク東京」（現・ROKUSAN ANGEL）でショーダンサーとしてデビューし、そのスタイルと美貌で一躍人気に。その後、FRUITS ZIPPERなどが所属する事務所「アソビシステム」のアイドルグループ「Toi Toi Toi」のメンバーとしてデビューした異色の経歴です。



さくらさんは昔ながらの温泉旅館をロケーションに、これまでのイメージを更新するような、大人びた表情と色気を披露。落ち着いた空気感の中で際立つ、しなやかな佇まいと視線。その一つひとつから放たれる“怪物級”の色気は必見。さくらももの新境地を、ぜひ誌面で堪能してほしい。



同号には、表紙に豊島心桜さんを迎え、裏表紙には岸みゆさん、中面には山崎あみさん、山田かなさんが登場します。



【ももさんプロフィール】

2000年4月1日生まれ 香川県出身 身長153cm 血液型O型 「Toi Toi Toi」のピンク担当