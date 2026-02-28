声優の花澤香菜が28日、公式X（旧ツイッター）を更新。体調不良のため、3月1日に開催予定だったラジオの公開収録イベントを中止することを発表した。

「【イベント開催中止のお知らせ】 『明治 presents 花澤香菜のひとりでできるかな？』公開録音イベント Vol.2 開催中止のお知らせ」と題して、Xを更新。「3月1日（日）に開催予定でした『明治 presents 花澤香菜のひとりでできるかな？』公開録音イベントVol.2につきまして、花澤香菜に発熱の症状があり、新型コロナ・インフルエンザの検査を行いどちらも“陰性”でしたが、体調回復が見込めず開催を中止させていただきます」と報告した。

「開催を楽しみにお待ちいただいていたお客様には、ご迷惑、ご心配をおかけいたしまして誠に申し訳ございません」と謝罪。「いつも応援してくださっているファンの皆さま、ならびに仕事関係者の皆さまにも多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます」と呼びかけた。

「明治 presents 花澤香菜のひとりでできるかな？」は文化放送で日曜午後10時30分に放送されている。