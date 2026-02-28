Image: Amazon

や、やりやがった…！ 「その色」は反則でしょう！

と、思わず画面の前で叫びましたが、冷静に考えると、実際に「その色を使っている人はその色が正解」なのは間違いないんだよなぁ。

というわけで、こちら、シャオミのiPhone用MagSafe対応モバイルバッテリー。

先行してシルバーモデルが発売されていたんですが、新たに新色としてオレンジとブラックが加わりました。

コスパで行くならシルバーモデルがベターですが、コズミックオレンジのiPhoneを使っている人は、ちょい割高だけどオレンジを選びたくなる気がします。だって統一感って大事でしょ？

ぜひiPh◯ne 17 Pr◯のコズミックオレンジともセットでご活用ください。 https://t.co/wzcVRY0gLO - Xiaomi Japan (@XiaomiJapan) February 24, 2026

シャオミ公式もこう言ってますし。

狙い撃ちしたサイズ感、使い勝手もよさそう

見た目のインパクトにステータスガン振りかと思いきや、意外と堅実なのが実はポイント。

・6mmの極薄設計 ・質感の高いアルミニウムボディ ・15Wの無線／22.5Wの有線充電に対応 ・容量5,000mA、iPhoneの稼働時間を大きく伸ばせる ・iPhoneのにフィットしたサイズ感

といった感じ。

やはりこの薄さはすごいですね。市場には同様のMagSafeモバイルバッテリーもありますけど、トップレベルの薄さだと思います。

弱点は最新のQi2に対応していないところですかね。

ただ、高速ワイヤレス充電すると熱の方ほうも対処が必要になってきますし、極端な薄型化はできません。常時貼っておいてiPhoneの稼働時間を伸ばすよバッテリーとして見ると、このバランス感がベストなのかも。シャオミ、イケイケに見えて堅実さもあるのが上手いなぁ。

正直、僕もコズミックオレンジiPhoneだったら選んでいたと思います。ディープブルー、出ませんかね？

