2月27日放送の「パーラーカチ盛りABEMA店」にて、パチンコ業界における芸能人の影響力を可視化する「パチ業界丸わかり！パチ芸人分布図」企画が放送され、その中で語られた海外大物助っ人の驚きの「来店」事情がスタジオを震撼させた。

【映像】世界的サッカー選手がパチンコ店に！

パチンコYouTuberの日直島田氏が、SNSで大きな話題になった事例として挙げたのが、サッカー界のレジェンドたちの来店だ。驚くべきことに、元スペイン代表のアンドレス・イニエスタ氏や、元ブラジル代表の“悪魔の左足”ことロベルト・カルロス氏が日本のパチンコ店に姿を現していたという。特にロベルト・カルロス氏の来店は凄まじい反響を呼び、ホールにはなんと約2000人ものファンが押し寄せたという伝説が明かされた。これには見取り図・盛山晋太郎も「ロベカルがパチンコ屋に来店！？」と身を乗り出し、現役時代の代名詞であるフリーキックの助走をパロディした小走りを見せるなど大興奮の様子であった。

気になるのは、世界的なスーパースターをホールに呼ぶためのギャラだ。日直島田氏が独自に調査したところによると、最も高いケースでは1回の来店で「500万円」という破格の金額が動いていたという事実が発覚した。さらば青春の光・森田哲矢らが「GEKIATSUとか言うんかな」と、レジェンドたちがホールでどのようなパフォーマンスをしていたのかを想像して盛り上がる中、スポーツ界の頂点を極めた男たちが日本のパチンコ文化と融合した異例の光景に、スタジオ一同は驚きを隠せない様子だった。

一流アスリートから大物タレントまで、あらゆるジャンルの著名人を飲み込むパチンコ業界の底知れぬ集客力と資金力が浮き彫りとなった一幕であった 。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

