愛美、「AIMI LIVE TOUR “NEW WORLD”」追加公演を発表！ソロとしては初の海外ライブを台北で開催！
声優・アーティストの愛美が、昨年全国3都市を巡り、ファイナル公演をチケット完売で締めくくったライブツアー「AIMI LIVE TOUR “NEW WORLD”」の追加公演として、4月25日（土）に台北公演を開催することを発表した。ソロアーティストとして海外で単独ライブを行うのは、今回が初となる。
チケットは3月4日（水）20:00（日本時間）より販売開始。券種は3種用意されており、VIPチケットは、購入者全員に特典として、愛美の宛名入り直筆サイン色紙（サイズ：273×242mm）とセルフィーフォトカードがプレゼントされる豪華な内容となっている。
声優としての枠にとどまらず、アーティストとして音楽を通じて自己表現の幅を広げてきた愛美。初の海外公演となる本公演では、“新世界”の創造主としてどのようなパフォーマンスを披露するのか、期待が高まる。
●ライブ情報
「AIMI LIVE TOUR “NEW WORLD” in 台北」
2026年4月25日（土）
開場・開演（予定）（現地時間）
・VIPスタンディングチケット：整列 15:30 / 入場 16:00
・一般スタンディングチケット・障がい者割引チケット：整列 16:00 / 入場 16:30 / 開演 17:00
会場：MOONDOG（台北市松山区復興南路一段39号9F）
チケット
・VIPスタンディングチケット NT$3600
・一般スタンディングチケット NT$2000
・障がい者割引チケット NT$1000
チケット発売日：2026年3月4日（水）20:00〜（日本時間）
販売サイト
KKTIX
https://baodaorecords.kktix.cc/events/11cf36d1
VIP特典
・宛名入り直筆サイン色紙（サイズ：273×242mm）
・愛美（AIMI）セルフィーフォトカード
全券種共通特典：記念チケット半券
●イベント情報
「AIMI Fan Meeting Tour RICE MONSTER in SEOUL 」
2026年3月21日（土）
昼公演：13:30 開演 / 夜公演：17:30 開演
会場：ソウル・Gabin Art Hall (ガビンアートホール)
（B2F, 534 Samseong-ro, Gangnam District, Seoul）
チケット料金
VIPチケット：128,000KRW（直筆サイン入りポスターお渡し会付き）
一般チケット：77,000KRW
チケット販売プラットフォーム
YES24 TICKET
日本語(グローバル)ページ
https://ticket.yes24.com/Pages/English/Perf/FnPerfDeail.aspx?IdPerf=56925
韓国語ページ
https://ticket.yes24.com/Perf/56925
主催：KOE Co. Ltd.
お問合せ先
contact@koeofficial.co.kr
AIMI ARTIST POP UP CAFE in SEOUL
3月13日 (金) ~ 3月30日(月)
ESTAREGG Cafe（Seoul, Mapo-gu, Donggyo-ro, 144-13, 2階）
※Google Map上で表示がされない場合がございます。
