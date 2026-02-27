日本最大級の模型展示会「第64回 静岡ホビーショー」の公式サイト公開！ 入場の事前登録は4月13日より受付開始予定
【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡 （静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要
静岡模型教材協同組合は、5月13日より開催予定のイベント「第64回 静岡ホビーショー」の公式サイトを公開した。
「静岡ホビーショー」は、日本最大級の模型展示会として毎年5月に開催しており、2026年は第64回目の開催となる。今回「第64回 静岡ホビーショー」の公式サイトが公開され、入場に必要な事前登録が4月13日より受付開始予定であることが伝えられえた。
【お知らせ】
『第64回 #静岡ホビーショー 』公式サイトが公開されました！
今年も #タミヤ は出展し、会場で皆さまをお迎えします。
🗓️2026年5月13日(水)～17日(日)
※一般公開日は16・17日
⚠️ご入場には事前登録が必要です。
事前登録は、4月13日(月)より開始予定。

【第64回静岡ホビーショー情報】
第64回静岡ホビーショーの公式サイトが公開されました‼

一般公開日：2026年５月16日（土）、17日（日）
ご入場には事前登録が必要になります。
事前登録の受付開始は４月13日（月）０時00分～を予定しております。
