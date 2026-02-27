【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡 （静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

静岡模型教材協同組合は、5月13日より開催予定のイベント「第64回 静岡ホビーショー」の公式サイトを公開した。

「静岡ホビーショー」は、日本最大級の模型展示会として毎年5月に開催しており、2026年は第64回目の開催となる。今回「第64回 静岡ホビーショー」の公式サイトが公開され、入場に必要な事前登録が4月13日より受付開始予定であることが伝えられえた。

(C) 静岡模型教材協同組合