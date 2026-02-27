Photo: 小原啓樹

もっと信じて良いんだ、ロボット掃除機のことを。

最近、周囲の人がどんどんロボット掃除機ユーザーになっていまして、「近ごろのモデルはすごい」「もっと早く買うべきだった」といった感想をよく耳にするようになりました。

僕も気になってはいるものの、自分で掃除をするのが好きなこともあってロボット掃除機に対して「本当に任せられるのか？」という疑念が拭いきれなかったところがありました。

Photo: 小原啓樹

Photo: 小原啓樹

そんなことをロボット掃除機ユーザーの同僚と話していたところ、おすすめモデルとして紹介されたのが「Dreame L40s Pro Ultra」。吸引掃除、拭き掃除、ゴミ回収、モップ洗浄などをお任せで行なってくれるオールインワンな一台です。

結論から言うと、僕がロボット掃除機に対して不安に思っていたこと1つ1つが解消されたモデルでした。

ちゃんとゴミを吸いきれる？

Photo: 小原啓樹

まず気になっていたのは吸引力。これが弱いと吸い残しがあるのではないかと思っていたのです。

その点「Dreame L40s Pro Ultra」の吸引力は19,000Pa※。一般的に3,000Paを超えれば十分とされている吸引力がこの数値、ゴミを吸い上げる力としては申し分ないでしょう。

※Pa（パスカル）：台風情報などで目にする、気圧をあらわす単位。掃除機のスペックではゴミを吸い上げる力を表します。

2種類のブラシと独自の気流機構からなる「HyperStream絡まり除去デュオブラシ」も掃除力の高さに貢献しています。

段差で止まってしまうのでは？

出かけている間に掃除を任せたいけど、障害物にぶつかって止まってしまうことがあるのではないか。

この点も「Dreame L40s Pro Ultra」は対応力抜群です。

Photo: 小原啓樹

まず段差。ドアのレールや敷居など、最大40mmの段差を乗り越えられるのです。搭載されたデュアルレーザーが段差を検知すると、補助ホイールで段差をグリップし、メインホイールでグイっと乗り上げます。

また、床に置かれている物も、AI技術と3D構造化ライトを使って検知し、スマートに回避してくれます。なんと180種類以上の対象物を検知可能なのだとか。暗闇でもLEDライトで照らしながら進むので、お出かけ中の締め切った部屋でも検知の精度と回避力は低下しないとのこと。

行く手を阻む段差はパワーで乗り越え、障害物はスラリと回避。テクニックとパワーを兼ね備えているのだなッ。

壁際や部屋の隅もきれいになる？

Photo: 小原啓樹

壁際や部屋の隅もちゃんときれいにしてくれるのだろうか。

この点も「Dreame L40s Pro Ultra」は万全。モップとサイドブラシが迫り出してきれいにしてくれます。モップの飛び出す距離は40mmで、これは業界でも最高水準。サイドブラシの延伸機構は「SideReach」と名付けられていて、椅子やテーブルの脚周り、部屋の隅もばっちりきれいにしてくれます。

掃除って、いかに部屋の隅にホコリを溜めないかが大事ですし、隅へのアプローチを意識してくれてるのは掃除好きとしてはうれしい点ですよ。心強い！

カーペットがモップで濡れない？

Photo: 小原啓樹

水拭きできるロボット掃除機だとカーペットに上がったときに濡れるのではないか。

大丈夫です。「Dreame L40s Pro Ultra」は毛足の短いカーペットならばモップを10.5mm持ち上げて掃除し、毛足の長いカーペットならばステーションに戻ってモップを取り外してから掃除してくれます。

もし毛足が短いカーペットでもモップの水分が気になるなら、アプリから「モップ取り外し優先」に変更することも可能。柔軟な設定ができるのはありがたい。

モップを洗うところが汚くなりそう…

近ごろのロボット掃除機がモップの洗浄や乾燥まで自動でやってくれるという話は僕も耳にしています。もちろん「Dreame L40s Pro Ultra」もその機能を搭載しています。

強調しておきたいのは75度の温水を使って洗浄してくれる点。これだけの温度なので、モップが拭き取った皮脂やタンパク質汚れにもしっかり対応。20基の温水スプレーノズルがモップパッドを狙い撃ちしてきれいにしてくれます。

Photo: 小原啓樹

でも「モップを洗浄する場所（ウォッシュボード）」そのものは人間の手洗いが必要ですよね…

と思いきや、なんと「Dreame L40s Pro Ultra」はモップの洗浄中にウォッシュボードも洗浄する構造になっているのです。洗浄中にモップが回転してウォッシュボードをこすり洗いし、汚れや残留水を残しません。なんて機能的…！

タンクの臭いが気になるのでは？

自動洗浄は便利だけど、洗浄後の汚水が発するニオイが気になるのではないか。

この点も「Dreame L40s Pro Ultra」はしっかり対応しています。

Photo: 小原啓樹 浄水タンクの除菌モジュール

浄水タンクには銀イオンの除菌モジュール、汚水タンクには微生物を除去する消臭モジュールを取り付けられ、これらがニオイの発生を抑えてくれるのです。

たかがニオイとあなどるなかれ、夏場は特に気になりますし、そもそもリビングからニオイがするというのはねぇ…。掃除に直結しない要素でも妥協しないこの姿勢、ちょっと感動しました。

スキのない完成度の高さ

Photo: 小原啓樹

吸引力から臭い対策まで、「Dreame L40s Pro Ultra」は、僕がロボット掃除機に抱いていた不安を根底から払拭する、文句なしの性能を見せてくれました。ボードの洗浄やニオイのケアって実は掃除よりも面倒だったりするので、そこまで任せられるのは本当にありがたい。

これだけの実力を備えて価格は19万9800円（税込｜メーカー参考価格）です。ロボット掃除機選びに迷っている人、これは検討する価値ありますよ。

