芸人・古賀シュウ、1000円カット店で“出禁”に 自撮りで近況ショット報告
ものまね芸人・古賀シュウ（58）が、27日までに自身のXを更新。“1000円カット”の店を出禁になった理由を明かした。
【写真】古賀シュウ、今のヘアスタイル
投稿で「以前 1000円カットのお店で1000円以上のカットの要望を細かく店員さんに伝えたところ 次行ったら出入り禁止になってました」と報告。自撮りのショットを添えて「今日のところは大丈夫！！スッキリちゃんで 名古屋に入りま〜す」とつづった。
古賀は、フジテレビ『とんねるずのみなさんのおかげでした』の「第17回細かすぎて伝わらないモノマネ選手権」、テレビ東京『第38回全日本そっくり大賞』で優勝。フジテレビ『ものまね紅白歌合戦』、日本テレビ『ものまねグランプリ』、TBS『ものまねウォーズ』などのものまね番組のほか、『ぐるぐるナインティナイン』『アッコにおまかせ』などに出演した。
ものまねのレパートリーは、俳優の武田鉄矢、哀川翔をはじめ、竹内力、高品格、田山涼成、佐藤B作、佐藤二朗、草刈正雄、お笑い芸人では、ダウンタウンの松本人志、キャイーンのウド鈴木、劇団ひとり、島田洋七、南海キャンディーズ山里など。落語家では、林家こん平、春風亭小朝、政治家の浜田幸一などがある。
