毎日履きたくなる快適感！見た目も履き心地もハイレベル。【スケッチャーズ】のスタイルも機能も優秀な人気シューズがAmazonで好評販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
見た目も履き心地もハイレベル。【スケッチャーズ】のスタイルも機能も優秀な人気シューズがAmazonで好評販売中！
モダン・クラシックとフレッシュな履き心地が融合したスケッチャーズホットショット・パイク。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
スケッチャーズのシグネチャーであるクッション性のあるAir-Cooled Memory Foam（エアクールドメモリーフォーム）インソールが特長。
人工皮革とピッグスエードのコントラストの効いた「S」クォーターロゴのアッパーがかっこいい。
→【アイテム詳細を見る】
フレキシブルなトラクションラバー製アウトソール。
