「BCNランキング」2026年4月27日〜5月3日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T205（パナソニック）2位AQUOS 4Kレコーダー4B-C20GT3（シャープ）3位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBW2200（ソニー）4位4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T405（パナソニック）5位4Kチューナー内蔵DIG