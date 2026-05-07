外観は市販する製品と異なる可能性あり 株式会社ニコンは5月7日（木）、フルサイズ（ニコンFXフォーマット）ミラーレスカメラに対応する望遠ズームレンズ「NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S」の開発を発表した。発売時期は未定。 NIKKOR Z レンズのなかでも最高グレードの光学性能を追求した「S-Line」に属するモデル。焦点距離を1.4倍に拡大するテレコンバーターをレンズ本体に内蔵