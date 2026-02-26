子猫のお仕事はよく食べ・よく遊び・よく眠ること。そんななか、ときには突然の“電池切れ”を迎えることもあって……。

ぬいぐるみを抱いたまま眠る保護子猫『坊ちゃん』を捉えた動画は1.8万再生を記録するとともに、「寝落ちしちゃって。可愛いなあ」「お友達と一緒にお昼寝気持ちいいね」との声が寄せられています。

【動画：ぬいぐるみで遊ぶ保護子猫→眠気が限界を迎えると…悶絶級に尊い『人間の赤ちゃんのような様子』】

大通り沿いで保護された子猫・坊ちゃん

飼い主不明猫を減らすため、行政連携のもと、東京都多摩市にて保護猫活動を行っているボランティア会『ねこたま庵』。同会公式の人気YouTubeチャンネル『ねこたま庵』に投稿されたのは、保護子猫の男の子・坊ちゃんの動画です。

坊ちゃんとの出会いは2025年9月。彼は大通り沿いにひとりでいたところを通行人に発見されたのち、ねこたま庵さんによって保護されました。同会のもとで健やかに成長中の彼は、いよいよ遊び盛り、やんちゃ盛りを迎えたようで……。

同居保護猫・たこやきくんを遊びに誘うも……

動画序盤は、坊ちゃんと同時期にねこたま庵さんに保護された成猫『たこやき』くんにじゃれつく坊ちゃんの姿が。彼はたこやきくんをにゃんプロに誘いますが、たこやきくんは坊ちゃんからお顔を背け、ぬいぐるみのように静止してしまったそう。

成猫のたこやきくんと子猫の坊ちゃんにはまだ明白な体格差が。そして、猫ちゃん間における“目を合わせない”という行動は、敵意がないことを示すサイン。たこやきくんが彼からお顔を背けつづけたのは、「もう少し大きくなったら遊ぼう」という気持ちの表れだったのかもしれません。

一方の坊ちゃんはたこやきくんから自身のしっぽに興味が移り、テンションアップする様子も。その後は撮影者さんが注意深く見守るなか、緩衝材のエアークッションと格闘したり、ダンボールのフラップにじゃれついたりと、室内の物をおもちゃにし、楽しく遊んだそうです。

“電池切れ”は突然に

たくさん遊んで疲れたあとは、お昼寝タイムへ。動画後半には、眠そうなお顔で体を横たえる彼の姿が捉えられていました。そのはずが、撮影者さんが優しく体に触れた途端に遊びのスイッチが再び入ってしまい、撮影者さんの手にじゃれついてしまったのだとか。

撮影者さんが手とぬいぐるみを入れ替えると、すぐにぬいぐるみ相手ににゃんプロを開始したという坊ちゃん。噛みつき攻撃やキックを連発するなど、華麗な技を披露してくれたようです。

ぬいぐるみとにゃんプロを楽しむなか、眠気が限界を迎えた様子の坊ちゃんは、ぬいぐるみを抱いたまま、静かに夢の世界へ。電池が切れたかのように眠りに落ちる姿はあまりにも愛らしく、多くの視聴者を悶絶させました。

子猫の坊ちゃんは、まさに遊び盛り、やんちゃ盛りのお年ごろ。同居保護猫・たこやきくんとの交流から、ぬいぐるみを抱いたままの寝落ちを捉えた当動画には、「集中力なくなって突然飽きちゃう坊っちゃん！！猫らしくて本当に可愛いですね！」「元気いっぱい暴れん坊っちゃん。クマさんと本当に上手に遊んでる！たこやきくんも甘えん坊で可愛い」「あばれん坊ちゃんぬいぐるみをキックキックいっぱい遊んでからの急に電池切れ。ぬいぐるみ抱っこ可愛いいしかな～い」との声が相次いでいます。

東京都多摩市にて保護猫活動を行っているボランティア会・ねこたま庵。同会公式YouTubeチャンネル『ねこたま庵』では、過酷な環境を生きる野良猫たちの実情や、保護後家猫へと変化していく姿に、同会を通じ、素敵な里親さんのもとへ巣立っていった“卒業生”たちの物語が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこたま庵」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。