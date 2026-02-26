サムスンは、環境に自動最適化するインテリジェント機能を搭載したノイズキャンセリングAIイヤフォン「Samsung Galaxy Buds4 Pro」、「Samsung Galaxy Buds4」を2月26日より販売する。Buds4 Proはウーファーとツイーター登載の2ウェイ。ホワイト/ブラックの2種類のカラーバリエーションで、価格はBuds4が31,150円、Buds4 Proが41,250円。

Samsung Galaxy Buds4

Samsung Galaxy Buds4 ホワイト

Samsung Galaxy Buds4 ブラック

11mmの広帯域スピーカーを搭載した、オープン型のワイヤレスイヤフォン。美しいサウンドと装着時の心地よさを追求し、高品質な音質の提供と緻密なデザイン設計に基づく優れたフィット感を融合したとのこと。

強化されたアクティブノイズキャンセリング機能は、交通機関の騒音から日常の環境音までノイズを幅広く低減し、周囲の状況に応じた没入感のあるリスニング体験を実現するという。

アダプティブノイズコントロール（EQ）機能を搭載しており、AIが自動手装着状態や耳の形状を解析し音漏れを最小限に抑えながら高い没入感を実現。周囲の環境や個人の好みに応じて最適化された、きめ細やかなサウンド体験ができる。

通話時にはスーパーワイドバンドスピーチ技術とノイズ低減・通話品質向上に特化した音声認識モデルにより、従来のBluetooth通話と比べて約2倍の帯域幅を実現。さまざまなシーンで声をはっきりと相手に届け、対面で会話しているかのような自然な通話ができるという。

Samsung Galaxy Buds4 ホワイト ケース込

Samsung Galaxy Buds4 ブラック ケース込

Samsung Galaxyユーザーであれば、Samsung Galaxyエコシステム体験を向上させる連携機能を利用可能。デバイス間の接続性や機能性を最大限に引き出しながら、上質なHi-Fiサウンドを楽しめるだけでなく、ハンズフリーや音声操作で、AIエージェント（Bixby、Google Gemini、Perplexityを含む）の起動といった操作がスマートに行える。

Samsung Galaxyエコシステムのユーザーはシンプルかつスムーズにセットアップが可能。Galaxy Wearableアプリを別途インストールすることなく、充電ケースを開くだけでスマートフォンやタブレットと簡単に接続ができる。

ヘッドジェスチャー操作（頭の動きによるタスク発動）に対応し、通話の応答やBixbyの操作などがハンズフリーで可能。音声コマンドと組み合わせることで日常の動作を中断することなくスムーズに操作でき、毎日の活動をシームレスにサポートするという。

約5時間の連続再生、充電ケース併用で最大24時間の長時間再生（ANC onの場合。ANC offでは約6時間、最大30時間）が可能。Bluetooth6.1、防水規格IP54、対応コーデックはAAC、SBC、SSC、SSC-UHQ。

Samsung Galaxy Buds4 Pro

Samsung Galaxy Buds4 Pro ホワイト

Samsung Galaxy Buds4 Pro ブラック

Samsung Galaxy Buds4の性能に加えて、大型化したウーファーとツイーターを登載した2wayスピーカーとデュアルアンプによるHi-Fiサウンドを再現するカナル型のワイヤレスイヤフォン。振動面積を最大化しつつ、スピーカー周縁部を最小限に抑えることで、装着感を損なうことなく実効音圧面積が前作比約20％拡大。ツイーターとの組み合わせにより、クリアで力強い低音と豊かな高音を両立したという。

24bit/96kHzオーディオに対応し、原音に忠実な自然で没入感のある高忠実度サウンドを実現したとのこと。2wayスピーカーはメタル仕上げ面の上部に配置され、アダプティブノイズキャンセリング機能（ANC）を最大限に発揮するとともに、風や外部の雑音を最小限に抑える。

約6時間の連続再生、充電ケース併用で最大26時間の長時間再生（ANC onの場合。ANC offでは約7時間、最大30時間）が可能。Bluetooth6.1、防水規格IP57、対応コーデックはAAC、SBC、SSC、SSC-UHQ。シリコン製イヤーチップ（S、M、L）が付属する。

Samsung Galaxy Buds4 Pro ホワイト ケース込

Samsung Galaxy Buds4 Pro ブラック ケース込