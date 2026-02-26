Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

サンワダイレクトの「USBハブ付きType-Cケーブル 400-HUBC34BK」は、USBハブとType-Cケーブルが一体化し「充電ケーブルのように使用できる2ポートUSBハブ」というスペックが詰まったアイテム。

ひとつ持てば複数デバイスをよりスムーズに使いこなせるようになり、デスク周りがスッキリすると同時に、荷物まで減らしてくれる神アイテムです。

■この記事で紹介している商品

サンワダイレクト USB-Cケーブル USB C ハブ付き PD対応 PD 100W USB3.2 Gen1 USB5Gbps 持ち運び 急速充電 1m ブラック 400-HUBC34BK 2,455円 Amazonで見る PR PR 2,080円 楽天で購入する PR PR 1,980円 Yahoo!ショッピングで見る

USBハブとType-Cケーブルが一体化

「USBハブ付きType-Cケーブル」は、その名の通りUSBハブ付きのType-C充電ケーブルです。

USBハブはUSB 5Gbps（USB 3.2 Gen1 ）対応の2ポートを搭載。たとえばノートパソコンを充電しながらマウスやSSDなどのストレージといったデバイスを接続できるわけです。

接続機器を充電しながらポート増設、高速データ転送＆急速充電も可能

Image:Amazon.co.jp

USBハブとType-Cケーブルの一体化によって、接続機器を充電しながらポートを増設。充電しない場合は、ACに接続せずハブとしても利用できます。

また、USB 3.2 Gen1（USB 5Gbps）に対応し高速データ転送が可能、PD100W対応でノートパソコンなどの高電力機器へ急速充電が可能なところも高ポイントです。

スリム設計で持ち運びに便利

ハブ部分は1.5cmとスリム設計なので、ケーブルとして丸めてポーチに収納できて持ち運ぶ際にかさばりません。ケーブルは1mと長めなので、さまざまな作業環境に適応できますよ。

打ち合わせなどデバイスを複数使用する場面やタブレットでの作業など、使い道多数の「USBハブ付きType-Cケーブル」をぜひ活用してみてください。

Source:Amazon.co.jp,direct.sanwa.co.jp