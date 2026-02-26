日本のランニングブランド、爆誕！ 3Dプリンターによるソールと新感覚の走り心地
かつてランニングシューズの主役は、NIKEやadidasだった。その牙城を崩したのがOnやHOKA。独自構造のミッドソールで「走りの常識」を書き換えた存在だ。
そしていま、そんなランニングシーンに打って出たメイド・イン・ジャパンブランドが現れた。
日本発の本格パフォーマンスランニングブランド「HYBEX（ハイベックス）」は、発表段階から注目度は高く、そのファーストプロダクト「HX LENS（レンズ）」（税込28,500円）がついにローンチした。
「前に回転しながら潰れる」メタマテリアル構造
「HX LENS」の核となるのは、特許取得済みの「HeliX™ソール」。特徴は「前に回転しながら潰れる」という独自の構造だ。
これは独自に設計された特殊構造体＝メタマテリアルを、3Dプリンターで立体成形することで実現。素材の反発だけに頼るのではなく、構造そのもので挙動をコントロールしているのがポイントだ。
着地時には衝撃を吸収しながらブレーキ方向の力を抑え、そのエネルギーを回転運動へと変換し前方への推進へつなげる。
従来のシューズではトレードオフになりがちだった「高い衝撃吸収性」と「滑らかな体重移動」。この両立を構造レベルで成立させようとしているのが、「HYBEX」のアプローチだ。
しかもこれはコンセプトに留まらない。
実走テストでは500km以上を走行しても構造的なヘタリや破損は確認されず、ラボでは50度の屈曲を毎分70〜100回、計125,000回与える耐久試験をクリア。3Dプリント構造体にクラックや破綻は見られなかったという。
新しい構造を謳う以上、耐久性は避けて通れない論点だが、そこも定量的な検証で押さえてきた。
走った感覚はまさに「新感覚」
製品発表当日には、短距離の試走会も実施された。
着地はふわっと受け止められるのに、沈み込みすぎない。「やさしい」というのが最初の感触。体重移動がスムーズで、足が自然に前へ転がっていく。衝撃を吸収しつつブレーキ感が少ないという設計が、走りのフィーリングにも直結している。
思い返せば、OnやHOKAに初めて足を通して走ったときも、「あ、これは今までと違う」と感じた瞬間があった。「HX LENS」にも、あのときのような“構造が生む違い”がある。
いまやハイエンドランニングシューズは3万円台も珍しくない時代。そのなかで、28,600円（税込）で出してきたのも本気度の表れだろう。
十数年ぶりに、日本から現れた本格パフォーマンスランニングブランド。「HYBEX」がどこまでシーンに食い込めるのか、注目が集まるのも無理はない。