「突然M子が犯人は私だと言い出したのです！」金庫から消えた金、同僚の裏切り　濡れ衣を着せられた女性の復讐劇【前編】

信頼していた同僚が、窮地に陥った瞬間、こちらに牙を剥いてきたら――。投稿を寄せた60代女性（事務・管理）は、20代の頃に経験した裏切り行為を振り返った。（文：長田コウ）

当時、子会社の経理事務として働いていた女性にはM子という仲の良い同僚がいた。M子は身長148センチと小柄で、そのおちゃらけたキャラクターから、親会社の男性社員の間でも「愛されキャラ」として人気を集めていた。

「ある日、親会社の金庫の金が不足したと騒ぎがあり……」

そんなM子は実家がかなり太かったようようだ。

「会社に何カラットなの？ と思うリングや声楽を習うというお嬢様のような生活で、私は、Ｍ子は絶対にお嬢様育ちなんだと思ってました」

女性とM子は2人で日帰り旅行に出かけるほど親密だったという。そんな二人の関係が、ある事件をきっかけに崩壊した。

「ある日、親会社の金庫の金が不足したと騒ぎがあり、社員全員集められました。子会社の経理の私は、思い当たる事は毛頭ないので、親会社の女子事務員のことを同情してました。すると社員全員が沈黙をする中、突然M子が犯人は私だと言い出したのです！」

Ｍ子はさらに、経理である女性が「使い込みをしたんじゃないか」と畳みかけたた。昨日まで笑い合っていた親友からの予期せぬ裏切りと、周囲の疑いの視線は耐え難いものだっただろう。

女性はめまいがするほどのショックを受けながらも、「M子の裏切り行為に私の心はメラメラと復讐に湧き上がり、濡れ衣を晴らすべく犯人捜しを始めました」と行動に出た。【後編へ続く】

※キャリコネニュースでは「濡れ衣を着せられたエピソード」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/URSY7NEX