コンビニスイーツの域超えてるって！！（汗）【ローソン】おうちカフェが華やぐ♡「贅沢スイーツ」

【LAWSON（ローソン）】では、世界的なチョコレートブランド【GODIVA（ゴディバ）】とのコラボスイーツが登場。コンビニスイーツとは思えないような美味しさを手軽に楽しめるラインナップは、自分へのプチご褒美にぴったりかも。さらに今回は、そんなコラボ商品に加えて、ほっこり甘いロールケーキもピックアップ。おうちでのカフェ気分を盛り上げる、「贅沢スイーツ」をぜひチェックしてみてください。

チョコクリームたっぷりのリッチ気分なシュークリーム

艶やかなチョコをたっぷりとコーティングした生地で、見た目から贅沢気分になれそうな「Uchi Café × GODIVA フォンダンクッキーシュー」。@ftn_picsレポーターHaruさんは、「中のチョコレートクリームとソースがとにかく美味しい」「クリームもたっぷり入っていて、満足度の高い一品」とコメント。チョコ好きにはたまらないクオリティの高さと言えそうです。

コンビニで買えるとは思えない本格派

レポーターHaruさんが「コンビニスイーツの域超えてるって！！！（汗）」と驚きのコメントを投稿しているのが、「Uchi Café × GODIVA ドゥーブルショコラ」。「チョコレートをしっかり堪能できる、贅沢なスイーツ」なのだそう。クッキーガトーショコラ、チョコレートホイップ、生チョコレートクリームの3層になったケーキは、頑張った自分へのプチご褒美にうってつけかも。

味、香りから食感まで楽しめるロールケーキ

「Uchi Café × GODIVA ショコラロールケーキ」は、公式サイトでも「とにかく濃厚なチョコレートの味わいとカカオの香りを楽しむロールケーキ」と紹介されており、リッチな風味に期待できそう。@sujiemonさん曰く「濃厚ガナッシュのコクと甘さがハンパない」「サクッと軽いパフ食感も楽しい」とのことで、味や香りだけでなく歯ざわりの楽しさも感じられそう。お気に入りの飲み物とともに味わう、ゆったりとしたご褒美タイムにぴったり。

50%増量！？ あのロールケーキの贅沢な限定版が登場

ローソンが「盛りすぎチャレンジ」として行っていた増量キャンペーンで、2026年1月26日からの第1弾で登場していたのが「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」です。公式サイトによると「総重量がお値段そのまま50%増量！」とのことで、「プレミアムロールケーキ」ファンも、そうでない人にとっても見逃さない機会だった様子。写真からも伝わるボリューム感たっぷりのロールケーキは、まさに自分へのプチご褒美にぴったりです。

writer：内山友里