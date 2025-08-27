全国各地で40度以上を観測するなど、危険な暑さが続いている。熱中症のリスクを下げるには、どうすればいいのか。93歳の栄養学者で、女子栄養大学副学長の香川靖雄さんは「エアコンの効いた部屋にこもっているだけでは、かえって熱中症のリスクを高めてしまう。適度に汗をかき、運動と栄養のある食事を摂ることが必要だ。その際にぜひおすすめしたい、コンビニで買えるメニューがある」という――。筆者提供2025年7月末に、熱海（