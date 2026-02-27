佐賀・鳥栖駅の名物駅弁「中央軒のかしわめし」が、全国のNEWDAYSに2月17日から3月16日までの期間限定で登場しています。本家そのものではなく、「かしわめし風おにぎり」（205円税込）としての展開。それでも販売場所が限られた人気駅弁の味を、コンビニで気軽に楽しめるというから見逃せません。さっそく試してみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■大正時代から続く「中央軒のかしわめし」県外で