「どうみてもパクリはそちらです」カップヌードル公式、あの“大企業”から提訴され反論。「全面戦争」
カップヌードルの公式X（旧Twitter）アカウントは2月25日、投稿を更新。あの“大企業”へ「どうみてもパクリはそちらです」と反論し、話題となっています。
【投稿】「どうみてもパクリはそちらです」
この投稿には「喧嘩しないでww」「冷静なツッコミ笑った」「大企業のバトル勃発」「全面戦争ですね」「やべえ、泥沼だwww」「なんちゅうコラボですか」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「大企業のバトル勃発」カプコンの人気ゲームシリーズ『バイオハザード』の公式Xは「アンブレラ社から皆様に大切なお知らせです」と題し、1本の動画を投稿。『カップヌードル』がアンブレラ社から発売中の「アンブレラヌードル」に酷似しているとして、アンブレラ社が日清食品を提訴したことを発表しました。カップヌードル公式Xは、この投稿を引用し「どうみてもパクリはそちらです」と反論。徹底抗戦の構えを見せています。ちなみに、アンブレラ社は同ゲームシリーズ内に登場する大企業です。
「知的財産権侵害の件で提訴」24日には『バイオハザード』公式Xが「【ご報告】アンブレラ社は本日、『日清食品』を知的財産権侵害の件で提訴するため、ラクーンシティ高等裁判所に訴状を提出いたしました」と発表。X上では「勝ち目なくて草」「謎肉が違う意味を持ってくる」「これはコラボへの伏線か？」といった声が挙がっていました。アンブレラ社と日清食品の“次元を超えたバトル”がどう展開していくのか注目です。
