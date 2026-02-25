相模ゴム工業株式会社（神奈川県厚木市）は、このほど「ニッポンのセックス2026年版」の調査結果を特設ページで公開しました。同調査では、日本人の1カ月のセックス平均回数や初体験の年齢のほか、未経験率や経験人数などを都道府県別にランキング化するなど、性生活の実態を浮き彫りにしています。



【調査結果のトピックス】ニッポンのセックス2026年版

調査は、性交渉の経験がある全国の20〜60代の男女1万4312人を対象として、2025年12月にインターネットで実施されました。



▽日本人の1カ月のセックス平均回数



全体平均は「1.95回」。年代別に見ると20代が最も多く4.31回で、年代が上がるにつれて減少する傾向が見られました。



▽経験人数



平均は「9.78人」（男性13.31人、女性6.38人）で、都道府県別に見ると、最も多いのは「大分県」（13.98人）、最も少ないのは「岡山県」（6.59人）でした。



▽初体験の年齢



全体平均は「22.02歳」（男性23.01歳、女性21.07歳）、都道府県別に見ると、最も早いのは「奈良県」（21.04歳）、最も遅いのは「山口県」（23.27歳）となりました。



▽性生活の満足度



「満足している」は全体で67.5％。男女別で見ると、男性の58.1％に対して、女性は75.7％となり、男性は年代が上がるにつれて「満足している」割合が減少している一方、女性は60代（82.5％）で最も高くなっています。



▽初体験・結婚＆交際相手・浮気相手との出会いの場



マッチングアプリ・出会い系サイトを利用して出会っているのは、「浮気相手」（13.3％）が最も多く、次いで「結婚＆交際相手」（10.2％）、「初体験の相手」（4.6％）が続きました。



▽セックス未経験率



20代男性の未経験率は35.5％、20代女性は31.9％となり、20〜50代までは男性のほうが女性よりも未経験率が高くなりました。



▽性的対象



性的対象に「同性」を含む割合は、全体平均で男性が7.1％、女性は9.5％で、男女ともに年代が若いほど比率が高くなっています。



▽未婚者・既婚者の浮気率



男性は20代が最多で37.2％。全年代の既婚・未婚別で見ると、既婚男性の21.0％に対して、未婚男性では38.8％となりました。



▽未婚者の交際相手有無



交際率は男性（28.5％）に比べ、女性（37.9％）のほうが高くなった一方、20代でも2人に1人（51.0％）は交際相手がいないことが明らかに。