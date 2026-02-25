とりあえずコレに入れとけば一安心かな。

近年は旅客機内にて、モバイルバッテリーの発火事故が相次いでいるそうな。

そこで国交省が預け入れ荷物にすることと、機内での使用を禁止にするよう検討している、という情報がニュースになりました。4月には実施される見込みで、機内持ち込みも1人2個までに制限されるとのことです。

いつも航空機に乗るワケじゃないけれど、発火のニュースはちょいちょい聞きますからね。モバ電は自宅にあってもちょっと心配です。

モバ電持ちは難燃ポーチもセットで

エレコムから、難燃ガジェットポーチが3つのサイズで新発売です。

銀色と黒の縁取りで地味めですが、表側の生地はシリコンコーティングとグラスファイバー、裏はアルミコーティングとグラスファイバーの2層構造で対策バッチリ。折り返せば隙間をしっかり塞げて、保管も持ち歩きもあると安心感が違います。

ループがあるので、カラビナやストラップを通すのも良いですね。バッグの中で迷子になりにくくなります。背面のポケットも地味に親切。充電ケーブルなど、ちょっとしたアイテムをしまえば、このバッグ1つで充電道具が揃います。

お待たせしました、モバ充を入れる難燃ガジェットポーチ、発売します。

持ち運びにも自宅保管にも。機能性に全振りしているのであまりスタイリッシュでないのは許して。 pic.twitter.com/QRp8BpYCzX - エレコム(公式) (@elecom_pr) February 17, 2026

5,000mAhならS、10,000mAhならM、複数個をまとめるならLサイズがオススメ。充電池が外せないガジェットもLサイズが良さそうですね。

Image: ELECOM

燃えるとマジ危ない

リチウムイオン電池が発火すると、火災にもつながります。煙や火花が激しいと近寄れませんし、サっと持ち上げてどこかにポイっと場所を移すなんてムリ。

以前に落として衝撃を与えたことがあったり、膨らみや変形があれば適切に廃棄するべき。充電中や使用中に熱くなるのも危険信号です。

消費者庁でも注意喚起を促していますし、東京消防庁は動画で対処方法や廃棄方法を周知しています。

モバ電は誰もが気軽に買えますし、大なり小なりいくつか持っているので他人事ではないと思います。もしものときのために、どう対処するのか知っておくと良いでしょうね。

事故のたびに心配

モバ電発火事故のニュースを見聞きすると、「うちのは大丈夫かなぁ？」って毎回心配になっちゃいます。心の平穏のためにも、予めこういうのに入れて保管しておきたいですね。モバ電は発火しないまま役目を終えれば、それで御の字です。

Source: ELECOM (1, 2, 3, 4) , X,

Reference: TBS NEWS DIG, YouTube, 消費者庁