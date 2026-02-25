この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が銀行戦略の実情を語る！『【不動産投資】金融機関情報は常に最新の動向を追え！不動産投資をする上で絶対に知っておきたい銀行の特徴を徹底解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【不動産投資】金融機関情報は常に最新の動向を追え！不動産投資をする上で絶対に知っておきたい銀行の特徴を徹底解説します！』では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、いくつかの銀行を取り上げながら、それぞれの特徴を知ったうえでの金融機関選定の重要性を説いている。



多くの初心者は利回りや価格から物件を探すが、実際には銀行の方針次第で頭金や融資期間は大きく変動する。木村氏は、物件より先に具体的な金融機関の特徴を把握し、自身の属性と将来設計から戦略を描くべきだと指摘する。目的が収益と資産の積み上げである以上、資金調達の設計が出発点になるという整理である。



年収目安や頭金水準、築古対応、エリア条件はそれぞれ異なり、同じ物件でも評価は分かれる。ある銀行で自己資金2割が前提でも、別の銀行では条件次第でフルローンが検討される例も示される。



象徴的なのは現金を減らさないという経営視点だ。貯蓄があっても融資を活用し、手元資金を残すことで拡張余力を確保する。1投目で資金を使い切れば2投目以降の選択肢は狭まる。総支払額よりも資産規模の拡大を重視すべきだという論点が貫かれる。



一方で不動産担保ローンには慎重姿勢を示す。担保評価が伸びにくい築古区分や特殊用途物件を高値で取得する事例に触れ、融資が出ることと資産性は同義ではないと指摘する。土地価値や出口まで見据えた判断が不可欠である。



さらに重要なのが順番設計である。1投目だけでなく2投目以降まで見据え、どの銀行をいつ使うかを考える。同じ金融機関でも方針は異なり、使い方を誤れば選択肢は減少する。本編では各行のロジックや融資期間の違いにも踏み込む。



アフタートークでは滋賀銀行を活用し複数棟を取得した事例を紹介。利回り9%台から15%前後でフルローンを引き出したケースが示され、設計次第で成果が変わる現実が浮かび上がる。



金融機関の最新動向を把握し戦略に組み込むこと。その具体像は動画内で体系的に整理されている。