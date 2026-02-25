ユニオンツール<6278.T>＝大幅高で７連騰。同社はプリント配線板用ドリルの世界最大手。２６年１２月期は２ケタの増収増益で過去最高益の更新を見込む。ＡＩサーバーに使用されるパッケージ基板や高多層基板の需要が拡大し、同社の事業には強い追い風が吹いている状況だ。こうしたなか、２５日付の日刊工業新聞は「ユニオンツールは生成ＡＩ（人工知能）向け半導体の需要拡大に対応するため、２０２６年１２月期からの２カ年で総額２６０億円超を投じ、長岡工場（新潟県長岡市）でのプリント配線板用超硬ドリル（ＰＣＢドリル）の生産能力を毎年５割ずつ引き上げる」と報道。同社株の刺激材料となり、一段の上昇に寄与することとなった。



ドリーム・アーツ<4811.T>＝急反発。きょう寄り前、同社が展開するクラウドサービス「Ｓｈｏｐらん」（ショップラン）について、モスフードサービス<8153.T>の全国約１３００店舗で４月から導入されると発表しており、材料視した買いが集まっている。Ｓｈｏｐらんは多店舗展開する企業の本部・店舗間のコミュニケーションを支援するサービス。外国籍スタッフをサポートするＡＩ翻訳機能やＡＩが自動で本文にふりがなを付ける機能なども有している。



ケイファーマ<4896.T>＝４日ぶり切り返す。同社は慶応大学発の創薬ベンチャーでｉＰＳ細胞を活用した再生医療やＡＬＳ治療薬の開発などを手掛けている。２４日取引終了後、ニコン<7731.T>の傘下企業であるニコン・セル・イノベーションとＫＰ８０１１（亜急性期脊髄損傷）の再生医療等製品に関する企業治験（臨床試験）に向けた製造委託に関する基本合意書を締結したことを発表した。脊髄を損傷した患者を対象に、ｉＰＳ細胞から作製した神経のもとの細胞を移植して治療を行うというもので、今後の治験に期待がかかる。これを材料視する形で投資資金が集中した。



ワイエイシイホールディングス<6298.T>＝満を持して新値街道に躍り出る。５日移動平均線を足場に大陽線で上放れ、今月１３日につけた昨年来高値１１８１円を払拭した。半導体製造装置や液晶製造装置などメカトロニクス分野で実力を発揮、パワー半導体製造装置分野では独自のレーザービーム技術などで業界を先駆する。今後はＡＩデータセンターのネットワーク高速化に関連する設備投資需要を取り込む可能性がある。足もとの業績も好調だ。２６年３月期第３四半期（２５年４～１２月）の営業利益は前年同期比５３％増の１１億６６００万円と大幅な伸びを確保した。株価は滞留出来高が積み上がっていた１１５０円近辺を上放れたことで、株式需給面で真空地帯となっている１２００円台を駆け上がる可能性も意識されている。



野村総合研究所<4307.T>＝物色人気に３日ぶり急反発。同社は２４日、米ＡＩスタートアップのアンソロピックが提供する生成ＡＩ技術「Ｃｌａｕｄｅ（クロード）」の日本市場向け導入支援サービスを整備し、順次拡大すると発表。これを材料視した買いが入った。ＡＩエージェント型ツール「Ｃｌａｕｄｅ Ｃｏｄｅ（クロード・コード）」などを含め、業務活用コンサルティングや導入・実装・運用支援などを提供する。更に、クロードの企業向けプランである「Ｃｌａｕｄｅ ｆｏｒ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ（クロード・フォー・エンタープライズ）」を野村総研社内にも導入し技術者育成を推進。得られた知見をアンソロピック・ジャパンと共有し、日本企業が安心して活用できる環境を構築していく。



オーバル<7727.T>＝大幅反発で新値街道まい進。流体計測器の製造大手で技術力に定評があり、半導体製造装置向けコリオリ流量計や熱式質量流量計で高水準の需要を捉えている。生成ＡＩ市場の急成長を背景にＡＩ半導体需要が高まるなか、同社の活躍余地にマーケットの視線が向いている。業績も好調で、進捗率を考慮して２６年３月期営業利益は会社側見通しの１４億５０００万円から上振れする可能性が意識されている。株価は２０２２年７月につけた高値９４７円奪回から４ケタ大台を視野に入れる状況に。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS