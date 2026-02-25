総重量約900g、肉×ニンニク×背脂！全国の伝説のすた丼屋、『G系油すた丼』を含む4商品を発売
丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」を運営する株式会社アントワークスは、2026年2月27日 (金)より、『G系油すた丼』を含む4商品を、全国の店舗（一部店舗を除く）にて期間限定で販売する。
■慌ただしい時期を乗り切る活力に！G系×すた丼が融合したここでしか味わえない背徳の一杯が登場！
3月は卒業や異動、新生活への準備など環境の変化が多い季節。新たな一歩に向けて慌ただしく過ごすこの時期に、活力を感じていただける一杯を提供したいとの想いから、G系とすた丼を融合させた『G系油すた丼』を含む4商品を開発した。
近年、「安くてお腹いっぱい食べられるグルメ」への注目が高まる中、気分や食欲に合わせてカスタマイズでき、圧倒的なボリュームを楽しめる“G系”は、特に強い支持を集めている。
「旨いものを腹いっぱい食べて頑張ってほしい」という創業時の想いを受け継いできた当店にとって、“ボリューム”はブランドの原点。豪快に盛られた野菜やパンチの効いた味付け、そして食べ応えなど、G系に求められる価値は、同店が大切にしてきた想いと高い親和性を持つものであると考えた。G系とすた丼それぞれの持ち味である圧倒的なボリュームとすたみなで、新生活準備に励む皆さまに活力を提供していく。
〇『G系油すた丼』1,190円（税込）
豚カタと玉ねぎを秘伝のニンニク醤油ダレで炒め上げ、キャベツ・もやしがのった大盛りご飯の上に盛り付けた、総重量約900gの丼ぶり。仕上げに砕いたニンニクと背脂をのせることで、豚カタの濃厚な旨みと野菜の食感に、ニンニクの効いたタレと背脂のコクが加わり、食欲を刺激する一杯に仕上げた。
〇『G系油そば』1,290円（税込）
豚カタと玉ねぎを秘伝のニンニク醤油ダレで炒め上げ、キャベツ・もやしがのった特注の全粒粉麺の上に盛り付けた、総重量約1kg（麺2玉の場合）の油そば。仕上げに砕いたニンニクと背脂をのせることで、豚カタの旨みにニンニクの風味と背脂のコクが重なり、全粒粉麺ならではの小麦の香りとともに食べ応えのある味わいに仕上げた。（麺1玉・1.5玉・2玉まで同一価格）
※画像は麺2玉
〇『G系牛カルビ焼肉すた丼』1,390円（税込）
牛カルビと玉ねぎを秘伝の焼肉ダレで香ばしく焼き上げ、キャベツ・もやしがのった大盛りご飯の上に盛り付けた、総重量約900gの焼肉丼。仕上げに砕いたニンニクと背脂をのせており、牛カルビのジューシーな旨みと野菜の食感に、甘辛い焼肉ダレとニンニク・背脂の風味が重なり、食欲をかき立てる一杯に仕上げた。
〇『G系牛カルビ焼肉油そば』1,490円（税込）
牛カルビと玉ねぎを秘伝の焼肉ダレで香ばしく焼き上げ、キャベツ・もやしがのった特注の全粒粉麺の上に盛り付けた、総重量約1kg（麺2玉の場合）の油そば。仕上げに砕いたニンニクと背脂をのせており、牛カルビのジューシーな旨みにニンニクの風味と背脂のコクが重なり、全粒粉麺ならではの小麦の香りとともに食べ応えのある味わいに仕上げた。（麺1玉・1.5玉・2玉まで同一価格）
※画像は麺2玉
