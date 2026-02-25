【再逮捕】学童キャンプの夜にわいせつ行為に及んだ保育士　表沙汰になりにくい男児性被害の“闇”

学童キャンプでわいせつ行為

「昨年10月ごろ、子どもが被害に遭った保護者が警察に相談したという話が聞こえてきました。それまでは、正直なところ、やさしくていい先生だと思っていたんです」

逮捕された保育士が勤務していた保育園に子どもを預けていた母親は、こう言葉を濁した。

「２月24日、警視庁捜査１課は強制わいせつの疑いで新宿区にある認可保育園の保育士・木村正章容疑者（40）を再逮捕しました。’23年１月、長野県で行われた学童クラブのキャンプ中に、複数人が就寝中の部屋に入り、当時小学生だった男子児童の下半身を触るなどした疑いです。

木村容疑者は、’24年１月のキャンプ中での男児小学生への不同意わいせつ容疑で、２月４日に逮捕されていました。そのとき押収した木村容疑者のスマホからは、わいせつな画像が約1200点見つかり、そのうち約360点が児童のわいせつな画像だったといいます。

木村容疑者は取り調べに対し、『やってません』と容疑を否認しているということです」（全国紙社会部記者）

２月４日午前10時ごろ、身柄が新宿署に入ったときの木村容疑者は、黒いフードで顔を隠し、後部座席で前かがみになるなど、とにかく顔を撮られたくないという意志が強く感じられた。翌５日の送検のときも、護送口から姿を現した木村容疑者は、メガネを外し、やはり顔を撮られないように報道陣から顔をそむけて護送車に乗り込むと、膝に顔がつくほどに前かがみになって身を隠そうとしていたのだった。

木村容疑者は’19年７月から昨年３月まで学童クラブに勤務し、昨年の４月以降は同じ法人が運営する保育園に勤務していたという。前出の社会部記者が続ける。

「学童クラブや保育園に通う園児らの保護者からは、木村容疑者からわいせつな行為を受けたという被害相談が数十件、寄せられていて、警視庁は余罪を追及しています。昨年10月以降、木村容疑者は自宅待機処分になっていました。

木村容疑者が勤務していた保育園は新宿区で40年以上前から運営を続けてきました。『24時間保育』が評判で過去にメディアに取り上げられたこともあります。それだけに、今回の事件でショックを受けた人は多いのではないでしょうか」

男児の性被害は認識されにくい

前出の保護者はとまどいを隠せない様子でこう続けた。

「『あの先生は男の子が好きなんだって』という噂は聞いていましたが、保育士として子どもが好きなんだな、くらいに思っていたんです。しかし、ひどいことをされた男の子がいて、保護者たちが警察に相談していると昨年10月に聞いて、犯罪になるようなことが行われていたんだと驚きました。そして今回の逮捕。これからどうしようかと考えているところです」

本来、保護者に代わって子どもの面倒を見るはずの保育士が性加害に及んだとなれば、安心して子どもを預けられなくなるのではないか。

保育士による男児への性加害といえば、記憶に新しいのが、墨田区内の保育園で男児７人に性加害を加えたとして、昨年12月23日に懲役13年（求刑15年）の判決を受けた山城広太受刑者だ（その後、刑が確定）。

山城受刑者は’23年11月〜’24年８月の約１年間にわたって男児の下半身を触るなどの性加害に及んでいたが、保育園に勤務した’19年から「自分の子どもが下半身を触られた」との相談が園に寄せられ、理事長が何度も山城受刑者に面談したという。しかし、彼はそのたびに「やってません」と主張したため、被害児童の父親が警察に相談するまで、被害が表沙汰になることはなかった。

被害児童のなかには遊んでくれていると思っていた児童もいて、被害に遭ったことを無邪気に保護者に話していたようだ。実際、犯行現場をとらえた園内の防犯カメラには、性加害が行われているにもかかわらず、児童の笑い声が残っていたのだという。

また、児童が「嫌なことをされた」と被害に遭ったことを告げても、そのときは子どもの勘違いではないかと思ったという保護者もいた。やはり女児にくらべて男児の性被害は認識されづらいのかもしれない。

山城受刑者は８人の男児への性加害で起訴されたが、そのうち１件は「やってません」と否認していた。被害児童は保護者に「下半身を触られた」と訴えていたが、防犯カメラの映像では、山城受刑者が被害児童の下半身で指を動かしているのはわかるものの、「陰部を触っているかどうかまでは認められない」として、無罪になっている。

現在、「やってません」と容疑を否認しているという木村容疑者。訴えがあっても画像や映像が残っていない男児がいた場合、どこまで立件できるだろうか。

今後の捜査の進展が待たれる。

取材・文：中平良