結婚後の「共働き」を希望する男子学生は約7割で、調査開始以来最高水準に――そんな調査結果が株式会社マイナビ（東京都千代田区）による「結婚観・子どもに対する意識調査」でわかりました。その一方で、「結婚せず自分の収入のみで生活するのが望ましい」と回答した女子就活生が1割を超え、こちらも調査開始以来最高を記録しました。



調査は、2027年3月卒業予定の全国の大学生、大学院生2151人、および20〜59歳の正社員の男女3000人を対象として、2025年11月〜12月の期間にインターネットで実施されました。



2027年3月卒業予定の学生に「結婚後の仕事」について聞いたところ、「共働きを希望する」と答えた割合は全体で70.9％（前年比1.2pt減）となりました。



これを男女別に見ると、男子学生が68.1％（同0.6pt増）、女子学生が74.3％（同3.6pt減）で、男子学生は調査開始以来最高となりました。なお、男女の割合の差は6.2ptとなり、調査開始以来最も低い値となっています。



一方、「結婚の希望」について、「結婚せず自分の収入のみで生活するのが望ましい」とした割合は、男子が10.8％（前年比0.8pt減）だったのに対して、女子は14.5％（同1.2pt増）と16年卒の調査開始以来最高を更新しました。



また、「子育てに関する考え」については、「育児休業を取って子育てしたい」（58.9％）が最も多くなり、将来の子育てに前向きな姿勢が引き続き高い結果となりました。



男女別で見ると、「育児休業を取って子育てしたい」と答えた男子学生が60.1％となり、調査開始以降、初めて女子学生（57.3％）を上回った一方で、「今のところあまり子どもは欲しくない」と回答した男子学生は14.0％（前年比1.4pt増）、女子では23.9％（同0.2pt減）という結果になりました。



「子どもが欲しくないと思う理由」としては、「うまく育てられる自信がない（51.8%、前年比9.0pt減）、「子育てに伴う責任を負う自信がない（49.8％、同3.5pt増）が上位に挙がっています。



他方、未婚の20・30代正社員に「結婚したいですか」と尋ねたところ、20代の19.4％、30代の31.8%が「結婚したくない」と回答。



「結婚したくない」と答えた割合を男女別で見ると、20代では女性（16.0%）よりも男性（22.1%）のほうが高くなった一方、30代では男性（31.3%）より女性（33.0%）のほうが高い結果となりました。



「結婚したくない」理由としては、「子どもが欲しいわけでもなく、結婚イコール幸せだとは思っていない」（20代女性）、「他人との共同生活が向いていない」（30代女性）、「自由な時間がなくなる」（30代男性）といった、自身の人生や幸せを踏まえた意見が多くみられ、多様な価値観があることがうかがえました。



また、子どもがいない20・30代正社員に「子どもが欲しいですか」と尋ねたところ、20代の32.7%、30代の43.0%が「子どもは欲しくない」と回答。



男女別では、20代女性の70.0％が「子どもが欲しい」と答えた一方、30代では男女ともに「子どもは欲しくない」（男性42.6％、女性43.6％）と答えた割合が4割を超える結果となりました。