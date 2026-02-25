Í½ÁÛ¤òÊ¤¤¹¸÷·Ê¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¡Ä¿¿ÈÈ¿Í¸õÊä¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¾×·â¥é¥¹¥È¡ãºÆ²ñ¡ä
2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡ÙÂè7ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¿¿ÈÈ¿Í¤Èµ¿¤ï¤·¤¼Ô¤¬Á¯ÌÀ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢Êª¸ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢Âè7ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¾¿Í¤¬¶§´ï¤Î·ý½Æ¤Î±£¤·¾ì½ê¤òÌÀ¤«¤¹¤â¡Ä
¢¡¡ÖËÜÅö¤ËÄ¾¿Í¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×
23Ç¯Á°¡¢¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÈôÆà½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¡¦À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¡¦º´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤é4¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï¡¢¶¯Åð»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ë·â¤¿¤ì¤Æ½Þ¿¦¤·¤¿·½²ð¤ÎÉã¡¦ÏÂÍº¡ÊµÝºïÃÒµ×¡Ë¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
4¿Í¤ÏÏÂÍº¤Î·ý½Æ¤ò¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤ì¤ÆËä¤á¤ë¤â¡¢¤³¤Î·ý½Æ¤¬23Ç¯±Û¤·¤Ë¡¢Ä¾¿Í¤Î·»¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿»ö·ï¤Î¶§´ï¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¤³¤Î»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤È¤·¤ÆÄ¾¿Í¤¬Ì¾¾è¤ê½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ö·ïÅö»þ¤ÎËüµ¨»Ò¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¤Ë±³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤³¤Ç½ß°ì¤ÏÄ¾¿Í¤Î¤â¤È¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÄ¾¿Í¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÄ¾¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¸À¤Ã¤¿¾ì½ê¤«¤é·ý½Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤éÈÈ¿Í¤À¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÏÃ¤·¡¢»ö·ï¤Ë»È¤Ã¤¿·ý½Æ¤ò¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ËÌá¤·¤¿¤³¤È¤ò½ß°ì¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢½ß°ì¤Ï¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Î¤â¤È¤Ø¡£
¤·¤«¤·¡¢·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²¿¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¡¢½ß°ì¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¾ìÌÌ¤Ï¡¢ºÆ¤Ó½ß°ì¤ÈÄ¾¿Í¤¬²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
½ß°ì¤¬·ý½Æ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ë¤È¡¢Ä¾¿Í¤Ï·ã¤·¤¯º¤ÏÇ¤·¡¢°ÊÁ°Ëüµ¨»Ò¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¤È¡Ö·ý½Æ¤ÏÆóÅÙ¤È½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÄ¾¿Í¤Ï¡¢ÀäË¾¤·¤¿¤è¤¦¤ËÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö°ã¤¦¡Ä°ã¤¦¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡Ä°ã¤¦¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡¢¤Þ¤¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈËüµ¨»Ò¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤·¤ÆÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÄ¾¿Í¤Ë½ß°ì¤Ï¡¢Ëüµ¨»Ò¤¬Ä¾¿Í¤Î·»¤ò·â¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÄ¾µå¤Î¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢¤¤¤è¤¤¤è¿¿Áê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£