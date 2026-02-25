º¸ÂßÚÎö¤Î22ºÐ¤ò°ÛÎã¤Î¹âÉ¾²Á¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¡¡ÂÔË¾2¥´¡¼¥ë¤Ç¸½ÃÏ¾Î»¿¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÍÉ¤é¤·¤¿¡×
¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤Ï½é¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤à2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè34ÀáQPRÀï¡Ê5-0¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×É¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ÌÚ¤Ï1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î3Ê¬¡¢º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òµÏ¿¡£¹â¤¤Ä·ÌöÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢GK¤Î¼êÁ°¤Ç¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾5Ê¬¤Ë¤ÏÌ£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òGK¤¬ÃÆ¤¤¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¡¢º¸Â¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç½³¤ê¹þ¤ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£ÍÞ¤¨¤Î¸ú¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤µ¤é¤Ë2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï5-0¤Ç²÷¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSaints Marching¡×¤Ï¾¾ÌÚ¤Î2ÅÀÌÜ¤ò¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Î½é¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤à2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿22ºÐ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£Áª¼êºÎÅÀ¤Ç10ÅÀËþÅÀÃæ¤Î8ÅÀ¤òÍ¿¤¨¡¢DF¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥Ï¡¼¥¦¥Ã¥É=¥Ù¥ê¥¹¡¢FW¥ì¥ª¡¦¥·¥¨¥ó¥¶¤ÈÊÂ¤Ö¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤É¾²Á¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥´¡¼¥ë»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢2ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤ë¤Î¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤Ï³Ý¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÄã¤¤ÃÆÆ»¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¾å¼ê¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Î¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡×
¡¡¸ø¼°Àï¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ïº£Ç¯1·î¤ÎFA¥«¥Ã¥×3²óÀï¤Î¥É¥ó¥«¥¹¥¿¡¼Àï°ÊÍè¤Çº£µ¨4ÆÀÅÀÌÜ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë½ÐÈÖ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¾ÌÚ¤À¤¬¡¢¤³¤Î2ÆÀÅÀ¤¬Äê°ÌÃÖÃ¥¼è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë