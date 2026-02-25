¡ÖPlayStation¡×¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£HUAWEI¥²¡¼¥àµ¡³«È¯¤Î±½¤òº£¤Î»ëÅÀ¤ÇÅú¤¨¹ç¤ï¤»
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¨¡¨¡¤¹¤³¤·Á°¤Îº£Æü¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©Ì¤Íè¤«¤é´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2021Ç¯2·î¡Ö¥×¥ì¥¹¥Æ¤ÈXbox¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¿·¥²¡¼¥àµ¡¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤¬³«È¯Ãæ¡©¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢³Î¸Ç¤¿¤ëµ»½ÑÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿HUAWAI¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ë¤¬³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤é¤¢¤ê¤¨¤ë¡Ä¡ª¤È³È»¶¤µ¤ì¤¿±½¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡ÖMateStation¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¹âÉÊ¼Á¤ÊPC¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¤È¤±½¤µ¤ì¤¿¹â¤¤½èÍýÇ½ÎÏ¤äÎäµÑµ»½Ñ¤Ø¤ÎÃµµá¿´¤Ï¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Æº£¤ÎAI¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¿Ê¤à¤è¤ê¡¢»×¤ï¤Ì¾ì½ê¤ØÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤à¤«¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£Æü¤Îµ»ö¡§¥×¥ì¥¹¥Æ¤ÈXbox¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¿·¥²¡¼¥àµ¡¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤¬³«È¯Ãæ¡©
·ÇºÜÆü¡§2021Ç¯2·î23Æü
Ãø¼Ô¡§ÅòÌÚ¿Ê¸ç
¡Ê°Ê²¼¡¢¸µµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤Î¤¦¤¨·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡Ë
¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÀ¤³¦¤Ø½é»²Æþ¤«¡©
HUAWEI¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊÆÃæËÇ°×ÀïÁè¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤Æº£¤ä¶ì¶¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«±äÌ¿¤ò»î¤ß¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»Í¶ìÈ¬¶ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤É¤¦¤ä¤éÓÃ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤Î¤Û¤ÉGizmochina¤Ï¡¢Ãæ¹ñÈÇ¤ÎTwitter¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤Weibo¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢HUAWEI¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¡ÖMateStation¡×¤Ê¤ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥²¡¼¥àµ¡¤Î±½¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª ¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¥½¥Ë¡¼¤ÎPlayStation¤Ê¤¤¤·¤ÏMicrosoft¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡Ë¤ÎXbox¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÆÈ¼«¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£ÍÌ¾¤Ê¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤Î³«È¯¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤È¤â¥³¥é¥Ü¤·¡¢¹â¤¤´°À®ÅÙ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤Ù¤¯½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Þ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡ÖMateBook¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Ç¤â¡¢°ìÄê¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëHUAWEI¡£¼Â¤ÏMateStation¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êPlayStation¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÈï¤é¤»¤Ä¤Ä¡¢ÂÐ¹³¥Þ¥·¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤â¤·±½¤¬ËÜÅö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶½Ì£¤ò¤½¤½¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥²¡¼¥àµ¡¤È¤·¤Æ»²Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Þ¤º¤ÏMateStation¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¤ËËÜÌ¿¤Î¿·¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏHUAWEI»±²¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤ä´°Á´¤ËÊÌ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÇäµÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Honor¤«¤é¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Î¡ÖHunter V700¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢HUAWEI¤È¤·¤Æ¤âMateBook¤Î¾å°Ìµ¡¼ï¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤½¤ó¤Ê¼«Á³¤ÊÅ¸³«¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
PlayStation¤äXbox¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¼þ´üÅª¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥²¡¼¥àµ¡¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤¿¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£HUAWEI¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÍ¥¤ì¡¢ÌÜ¶Ì¤Î¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡¢MateStation¤Î±½¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ì¤Ð¡© ¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤ÊHUAWEI¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£
ËÜÆü¤Î¥Æ¥Ã¥¯¤ÊÅú¤¨¹ç¤ï¤»
Í½¸ÀÅªÃæÅÙ¡§¡ú
¥í¥¹¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú
ºÆÉ¾²ÁÅÙ¡§¡ú¡ú
Source: Gizmochina
