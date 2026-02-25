NHK¥Æ¥Ø¥é¥ó»Ù¶ÉÄ¹¤¬¥¤¥é¥óÅö¶É¤ËÂáÊá¤µ¤ì¼ý´Æ¤«¡¡¹ñ³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤ë¡¡NHK¡ÖÊóÆ»¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤º¡×
NHK¤Î¥Æ¥Ø¥é¥ó»Ù¶ÉÄ¹¤¬¥¤¥é¥óÅö¶É¤ËÂáÊá¤µ¤ì·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¥¤¥é¥ó¹ñ³°¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ÊüÁ÷¶É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ÊüÁ÷¶É¡Ö¥¤¥é¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈNHK¤Î¥Æ¥Ø¥é¥ó»Ù¶ÉÄ¹¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥é¥óÅö¶É¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢À¯¼£ÈÈ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥Ø¥é¥óËÌÉô¤Î·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¥¤¥é¥ó¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò¼èºà¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NHK¤Ï¡ÖÊóÆ»¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£