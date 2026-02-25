¡Ö´ñÀ×¤Î»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¯Å·²¼Âè°ì¤Î°Î¿Í¡×¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤¬³°¤ì¤¿¶âÀµ²¸¡É¸Ä¿Í¿òÇÒ¡É¤ÎË½Áö
ËÌÄ«Á¯¤ÎÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞµ¡´Ø»æ¡¦Ï«Æ¯¿·Ê¹¤Ï25ÆüÉÕ2ÌÌ¤Ç¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ÎºÆ¿äÂ×¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¹ñÃæ¤Î¿ÍÌ±¤¬¿Ô¤¤Ì´¶·ã¤È´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ëÂç·¿¤ÎÀ¯¼£É¾ÏÀ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£ÏÀÉ¾¤Ï¶âÀµ²¸»á¤ò¡Ö´ñÀ×¤Î»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¯Å·²¼Âè°ì¤Î°Î¿Í¡×¤È¾Î¤¨¡¢·³»öÎÏ¶¯²½¡¢·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¡¢ÃÏÊý¿¶¶½¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸Ä¿Í¤Î¸ùÀÓ¤È¤·¤ÆÎóµó¡£¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢¶âÀµ²¸¸Ä¿Í¤Ø¤Î¶öÁü²½¤ò°ìÃÊ¤È²ÃÂ®¤µ¤»¤ë»ÑÀª¤¬Á¯ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÀÉ¾¤Ï²áµî5Ç¯¤ò¡ÖÂ¾¹ñ¤¬¿ôÉ´Ç¯¤«¤±¤Æ¤âÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤¤µðÂç¤ÊÀ®²Ì¤òÃ£À®¤·¤¿»þÂå¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¿·µÁ½£¤Î²¹¼¼ÇÀ¾ì·úÀß¤äºòÇ¯¤Î¹¿¿åÂÐ±þ¤ò¡Ö»°¤Ä¤Î´ñÀ×¡×¤È¸Ø¼¨¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿ÍÌ±Âç½°Âè°ì¼çµÁ¡×¤È¤¤¤¦¶âÀµ²¸ÆÈ¼«¤ÎÀ¯¼£ÍýÇ°¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢¡Ö¿ÍÌ±¤Ø¤Î°¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ñÀ×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ØÆ³¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÀäÂÐ»ë¤¹¤ëÉ½¸½¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£23Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áí½ñµºÆ¿äÂ×¤ÎÄóµÄÊ¸¤Ç¤â¡¢¡Ö¸ÞÀéÇ¯¤ÎÎò»Ë¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¡Íø¡×¤È¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢ÆÈ¼«¤Î°Î¶È¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë±é½Ð¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼«¸Ê¿À³Ê²½¤Î¶¯²½¤¬¡¢¸å·ÑÌäÂê¤ÈÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤À¡£¶âÀµ²¸»á¤Ï¶áÇ¯¡¢¸ø¼°¹Ô»ö¤ÇÉã¡¦¶âÀµÆü»á¤äÁÄÉã¡¦¶âÆüÀ®¼çÀÊ¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤ä¸²¾´¤ÎÈæ½Å¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë²¼¤²¡¢¾ÓÁü·Ç¼¨¤ä¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î°·¤¤¤Ë¤âÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÌ¼¡¦¶â¼ç°¦¡Ê¥¸¥å¥¨¡Ë»á¤ò·³´ØÏ¢¹Ô»ö¤ä¸ø¼°¼Ì¿¿¤ËÉÑÈË¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¡¢»ö¼Â¾å¤Î¸å·Ñ¸õÊä¤È¤·¤Æ±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÍÂåÀ¤½±¤ò¼ÍÄø¤Ë¼ý¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¸¢°Ò¤Î¸»Àô¤ò¡ÖÀèÂå¤Î°ä»º¡×¤«¤é¡Ö¼«¤é¤Î¶ÈÀÓ¡×¤Ø¤È°Ü¤·ÂØ¤¨¤ëÁÀ¤¤¤¬Æ©¤±¤ë¡£
¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°½ËÆü¤È¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î°·¤¤¤À¡£¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ö¶âÀµ²¸°õ¡×¤Î¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿£µ¿Í¤ÎÈá»´¤Ê±¿Ì¿¡Ë
¶âÆüÀ®¡¢¶âÀµÆü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¹ñ²ÈÅª½ËÆü¤È¤·¤ÆÀ¹Âç¤Ë½Ë¤ï¤ì¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¶âÀµ²¸»á¤ÏÄ¹¤é¤¯¡Ö¸Ä¿Í¿òÇÒ¤ÎÍÞÀ©¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢½Ë²ì¹Ô»ö¤ÎÀ©ÅÙ²½¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µÇ°¹Ô»ö¤ä¾ÎÍÈµ»ö¤¬Áý¤¨¡¢¼«¸Ê¶öÁü²½¤Ø¤Î¡È¥Ö¥ì¡¼¥¡É¤¬³°¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¯¸¢Åý¼£¤È·ÐºÑ¼ºÂ®¡¢¹ñºÝÅª¸ÉÎ©¤¬¿¼¤Þ¤ëÃæ¡¢¶âÀµ²¸ÂÎÀ©¤ÏÅý¼£¤ÎÀµÅöÀ¤ò¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿¸Ä¿Í¿òÇÒ¤Ë°ÍÂ¸¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¼¤Ø¤Î¸¢ÎÏ·Ñ¾µ¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÀäÂÐÅª»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°ìÁØ¸Ç¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î·×»»¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¸Ä¿Í¶öÁü²½¤ÎµÞ²ÃÂ®¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯ÂÎÀ©¤¬Êú¤¨¤ëÉÔ°Â¤È¾ÇÁç¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£