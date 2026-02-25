Ž¢³°¹ñ¿Í¤¬¹ñÊÝ¤ò¥¿¥À¾è¤êŽ£¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä´û¤ËÆüËÜ¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÏŽ¢¼ã¤¤°ÜÌ±¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëŽ£ÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÌÓ¼õÉÒ¹À¡Ø°ÜÌ±1000Ëü¿Í»þÂå¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼Â¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤é¤±¤Î°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì
Äê½»¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¡¢°ÜÌ±¤¬ÆüËÜ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸úÍÑ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£°ÜÌ±¼õÆþ¤ì¤Î¸úÍÑ¤È¤·¤ÆÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼ÔÉÔÂ¤Î´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬º£¸å¤µ¤é¤Ë¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤ÏÏ«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¤è¤ê¡¢²ð¸î¡¢·úÀß¡¢ÇÀ¶È¡¢À½Â¤¶È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤òÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Î°ÜÌ±¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤â³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢³°¹ñ¿Í¼õÆþ¤ì¤Î¤¢¤Ã¤»¤ó¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ë¶È¤ä¡¢³°¹ñ¿Í¤Î½¢¿¦¡¢ºÆ½¢¿¦¤ò¤¢¤Ã¤»¤ó¤¹¤ë´ë¶È¤¬¡¢Â³¡¹¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤ÏÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ÜÌ±¤¬ÃÏÊý¤ËÄê½»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áÁÂ²½¤Î¿Ê¤àÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÀÇ¼ý¤ä¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î»ýÂ³À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÜÌ±¼«¿È¤ä°ÜÌ±¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ä¾ÃÈñ¤ÎÁý²Ã¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä¥×¥í¤È¤·¤ÆÆüËÜ¸ì¤ò¶µ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤äÆüËÜÊ¸²½¤ò³°¹ñ¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ¸¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÆüËÜ¸ì¤ò¶µ¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í¤«¤é°ÛÊ¸²½¤äÎÁÍý¤Ê¤É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ãæ¤Ë¤Ïµ¢¹ñ¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤Î¶µ¤¨»Ò¤«¤é·ëº§¼°¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¶µ¤¨»Ò¤Î°ÆÆâ¤Ç½¼¼Â¤·¤¿³¤³°Î¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³°¹ñ¿Í¤ÏÃÏ°è³èÀ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤ë
³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤ÏÊì¹ñ¤Ç¤Î½ËÆü¤äº×¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¿ôËü¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤âÄÁ¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤ä°ÛÊ¸²½¤òµá¤á¤Æ½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼«¼£ÂÎ¤¬Í¶Ã×¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¾®µ¬ÌÏ¤Ê²»³Ú¤ä¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä½¸¤Þ¤ê¤â³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ°ÛÊ¸²½¤ä¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤àÆüËÜ¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÄºÉ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÁý²Ã¤Ï¶Ë¤á¤Æµ®½Å¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÜÌ±¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¡¢À¤³¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÏ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÂçÅÔ»Ô¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¼Ô¤âÃÏ°è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Î®½Ð¤Î»õ»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ëÀøºßÎÏ¤ò¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¼ã¼Ô¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÃÏ°è¤Ï³°¹ñ¿Í¤ò¿·¤¿¤Ê¥ê¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡Ö¹ñÊÝ¥¿¥À¾è¤ê¡×µ¿ÏÇ¤Î°Õ³°¤Ê¿¿¼Â
3ÅÀÌÜ¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Î»ýÂ³À¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Î°ÜÌ±¤¬¿¢¤¨¤ë¤È¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤½¤Î°Ý»ý¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£ÀÇ¼ý¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï½êÆÀÀÇ¤ä¾ÃÈñÀÇÅù¤Ë¤è¤ëÀÇ¼ýÁý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢³°¹ñ¿Í¤¬¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ë¤¿¤À¾è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³°¹ñ¿Í¤Î¤»¤¤¤Ç¼Ò²ñÊÝ¾ã¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶ËÃ¼¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡Åª¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤â³°¹ñ¿Í¤âÆ±Åù¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¤âÆüËÜ¿ÍÆ±ÍÍ¤ËÀÇ¶â¤òÊ§¤¤¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ë½»¤à°Ê¾å¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÝ¸±¤Ç¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬º¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤òÍðÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤ÎÈïÊÝ¸±¼ÔÁí¿ô¤ËÀê¤á¤ë³°¹ñ¿ÍÈæÎ¨¤Ï4¡ó¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Áí°åÎÅÈñ¤ËÀê¤á¤ë³°¹ñ¿ÍÈæÎ¨¤Ï1.39¡ó¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏºßÎ±³°¹ñ¿Í¤ÎÇ¯Îð¤¬ÆüËÜ¿Í¤è¤ê¤â¼ã¤¯ÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ëÎ¨¤¬Äã¤¤¤«¤é¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿Í¤¬½½Ê¬ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç½»Ì±ÅÐÏ¿¤ò½é¤á¤Æ¹Ô¤¦³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤òË¡Åª¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë²þ³×¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¤¿¤À¤¹Î©Ë¡¤äÀ©ÅÙ²þ³×¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÅØÎÏ¤ò¤»¤º¤Ë°ÜÌ±¤ò¼õÆþ¤ì¤ë¤Ê¡¢¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤ÏÍðË½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ï°ÛÊ¸²½¤Ê¤¯¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤
4ÅÀÌÜ¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿ÊÅ¸¤ä¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Ç¤¹¡£°ÜÌ±¤¬»ý¤Á¹þ¤à°ÛÊ¸²½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢°û¿©Å¹¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¹âÅÙ¤ÊÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä°ÜÌ±¤¬ÆüËÜ¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢µ»½Ñ³×¿·¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»º¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ý½Ñ¡¢²»³ÚÌÌ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¿·¤¿¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¤è¤ê»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¿ÊÅ¸¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¸³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹âÅÙ¤ÊÆüËÜ¸ìÎÏ¤ò¶î»È¤¹¤ë³°¹ñ¿Íºî²È¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÜÌ±¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ê¸²½¤¬ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ÈÍ»¹ç¤·¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤½¤Î»ýÂ³À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤âÂçÁêËÐ¤ò¸«¤ì¤Ð³°¹ñ¿ÍÎÏ»Î¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÂçÁêËÐ¤ÎÎÏ»Î¤¬ÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿êÂà¤ÎÆ»¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
5ÈÖÌÜ¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¹×¸¥¤Ç¤¹¡£°ÜÌ±¤¬À¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿©ÉÊ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¾ÃÈñ¤Ë²Ã¤¨¡¢½»Âð¤Ê¤ÉÂÑµ×¾ÃÈñºâ¤Î¹ØÆþ¤â¿Ê¤ß¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°ÜÌ±¤³¤½¤¬ÆüËÜÉü³è¤Î¥«¥®
6ÈÖÌÜ¤Ï°ÜÌ±¤Ë¤è¤ëµ¯¶È¤Ç¤¹¡£Êì¹ñ¤òÈô¤Ó½Ð¤·³¤³°¤ÇÀ¸³è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ÜÌ±¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â°ÕÍß¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ÏÆüËÜ¤Ç¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤À¤±¤Ç¤ÏËþÂ¤»¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Çµ¯¶È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾åÆüËÜ¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤ËË×Íî¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î·üÇ°¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë°ÜÌ±¤Î¼õÆþ¤ì¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤¬·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¾õ¶·¤Î½Ð¸½¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¤äÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä³°¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¤Ë°Ü¤ê½»¤à¤³¤È¤Ï¿·¤¿¤Ê»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤òÍ½¸«¤µ¤»¡¢¤Þ¤¿¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê´õË¾¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À®¸ùÎ£¤Ë°ÜÌ±¤ò¼õÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Ç¿êÂà¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÌ¤Íè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âµ±¤Â³¤±¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤¬À¸¤à¡Ö7Ãû±ß»Ô¾ì¡×
°ÜÌ±¤Î¤â¤¿¤é¤¹¸úÍÑ¤ò³µ´Ñ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ÜÌ±¤Î¸úÍÑ¤È°ÜÌ±¤Îµ¯¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Ë¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÜÌ±¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤ò¸«¤ë¤È¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÈà¤é¤ÎÎ©¾ì¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¹ñÆâ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÍÎÉþ¤ä¿©ÎÁ¡¢¤µ¤é¤Ë²È¶ñ¤Ê¤É¤ÎÂÑµ×¾ÃÈñºâ¤ò´Þ¤á¤ÆÇã¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤À¤Âå¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î´ù¤ä¶µºà¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤â¤Ã¤È¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¼Ö¤ä²È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±À¸³è»º¶È¡¦¾ÃÈñ¼ÔÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡ÊÀ¸ÃÄÏ¢¡Ë¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î¼õÆþ¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»Ø¿Ë¡×¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¡ÖÏ«Æ¯ÎÏ¤Î¸º¾¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¸º¾¯¡¢ÀÇ¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Î¸º¾¯¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Î¾ÃÈñ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯´ë¶È¤¬Ãæ¿´¤ÎÃÄÂÎ¤À¤±¤Ë¡¢¹ñÆâ¾ÃÈñ¤Î½Ì¾®¤Ë´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ÐºÑµ¬ÌÏ¤Ï¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¾Ú·ô¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î½é¤á¤Ë¡¢2018Ç¯Ëö¤ËºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Î¿Í¸ý¤Ï270Ëü¿ÍÁ°¸å¤ËÃ£¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Î»Ù½Ð³Û¤ÏÇ¯4Ãû9Àé²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ÖºßÎ±³°¹ñ¿Í¡¢¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡×¡¢2019Ç¯2·î8Æü¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡Ë¡£
¤³¤ÎÁÛÄê¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Î¿Í¸ý¤Ï2024Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ç377Ëü¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë·×»»¤¹¤ì¤Ð6Ãû8Àé²¯±ßÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤Î¥Ï¥ó¥³¤¬Î®ÄÌ¤·»Ï¤á¤¿¥ï¥±
ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤ÏÆüËÜ¿Í¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄãÄÂ¶â¤Î¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤¿¼«¹ñ¤ËÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¾ÃÈñ¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£¸å¤â¿Í¸ýÁý²Ã¤¬Â³¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÄê½»²½¤¬¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÍÎÏ¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤ò100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥À¥¤¥½¡¼¡×¤Î¥Ï¥ó¥³¡Ê°õ´Õ¡Ë¤Î¼ýÇ¼Ãª¤Ç¤¹¡£³°¹ñ¿ÍÍÑ¤Î°õ´Õ¤¬³°¹ñÀ«¡ÊÃæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡Ë¤È¤·¤ÆÊÌÏÈ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¶¤ï¤¶¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥³¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔÊØ¤À¤È´¶¤¸¡¢¤½¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÅ¹Â¦¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ëºß½»¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤ä¤½¤ì°Ê³°¤Î¹ñÀÒ¤Î¿Í¤Ó¤È¤Î¤¿¤á¤Î¥«¥¿¥«¥Ê¤Î¥Ï¥ó¥³¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£°ÜÌ±¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë
ÆüËÜ¤Ëºß½»¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¹ñ¤È°Û¤Ê¤ë½¬´·¤äÈÑ»¨¤Ê¼êÂ³¤¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø¹»¤È¤ÎÏ¢Íí¤ä°åÎÅ¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÆüËÜ¸ì¤äÆüËÜ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤ËÍèÆü¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½»µïÃµ¤·¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ³«Àß¡¢¤µ¤é¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î·ÀÌó¤ÏÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Î±³ØÀ¸¤Î¾ì¹ç¤Ïºß³Ø¤¹¤ë³Ø¹»Â¦¤¬°ìÄêÄøÅÙ¡¢Æ±¹Ô»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤é¤òÆüËÜ¸ì¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê³°¹ñ¿Í¤¬1¿Í¤Ç¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¢ÊÖ¤»¤Ð¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÉ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤ê¤â¤Ê¤ª¤µ¤º¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤òµá¤á¤ëËÄÂç¤Ê¥Ë¡¼¥º¡¢»Ô¾ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£³°¹ñ¿Í¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¤½¤Î»Ô¾ì¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë°ìÉô¤Î´ë¶È¤ÏÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¤Û¤È¤ó¤É¼ê¤Ä¤«¤º¤Î»Ô¾ì¤Ë¤É¤¦»²Æþ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÎÊ¬Ìî¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
ÌÓ¼õ ÉÒ¹À¡Ê¤á¤ó¤¸¤å¡¦¤È¤·¤Ò¤í¡Ë
´ØÀ¾¹ñºÝÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø
1954Ç¯ÆÁÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡¢ÊÆ¥¨¥Ð¥°¥ê¡¼¥ó½£Î©Âç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡½¤»Î¡£Ê¼¸Ë¸©Ä£¤ËÆþ¿¦¸å¡¢¡Ê¸øºâ¡ËÆüËÜ¹ñºÝ¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¶ÐÌ³¤·¼¹¹ÔÍý»ö¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾ÊÃæ¶µ¿³°Ñ°÷¡¢³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑ¶¨µÄ²ñ¸ÜÌä¡£
----------
¡Ê´ØÀ¾¹ñºÝÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø ÌÓ¼õ ÉÒ¹À¡Ë