¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥Ñ¥éÅ¸Ë¾¡Û¼Ö¤¤¤¹¥«¡¼¥ê¥ó¥°¿·¼ïÌÜ¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¡×ÃæÅç¡¦¾®Àî¥Ú¥¢¤¬¸«¤»¤ë16Ç¯¤ÎÀ®Ä¹
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¥Ú¥¢¤òÁÈ¤àÃæÅçÍÎ¼£¤È¾®Àî°¡´õ¤Ï¡¢¶¦¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¡£ÃæÅç¤Ï¼Ö¤¤¤¹¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿2006Ç¯¤Î¥È¥ê¥Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¥µ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2010Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë£´¿ÍÀ©ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¥Ã¥×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£¾®Àî¤Ï¡È½õ¤Ã¿Í½÷»ÒÁª¼ê¡È¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
photo by X-1
¹ñÆâ¤Î¼Ö¤¤¤¹¥«¡¼¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£²¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤º¡¢À¤³¦¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£²¿Í¤Ï»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É¹¾å¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¡Ê¼Ö¤¤¤¹¤ÎÂç²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡Ë·ò¾ï¼Ô¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤É¤·¡¢Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡ÊÃæÅç¡Ë
¡Ö¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¡Ê¾®Àî¡Ë
·Àµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¾®Àî¤µ¤ó¤Ï¥Ï¡¼¥È¤¬¶¯¤¤¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¡×¡ÊÃæÅç¡Ë¡££´¿Í¤è¤ê£²¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Îý½¬¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡££´¿ÍÀ©¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡Öeaseºë¶Ì¡×¤Î¥Õ¥©¡¼¥¹¡ÊÃæÅç¡Ë¤È¥µ¡¼¥É¡Ê¾®Àî¡Ë¤Î£²¿Í¤Ï¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤À¡£16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤¹¤ëÃæÅç
photo by X-1¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢
£´¿ÍÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¹ñÆâÁª¹Í¤ÇÍ½Áª£³°Ì¤«¤éÍ¥¾¡¡£¡È¥Á¡¼¥àÃæÅç¡É¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÌö¿Ê¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦¼Ö¤¤¤¹¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¥«¡¼¥ê¥ó¥°Áª¼ê¸¢¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ç£´°Ì¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦¼Ö¤¤¤¹¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¥«¡¼¥ê¥ó¥°Áª¼ê¸¢¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¤ÏÍ¥¾¡¡£¡Öeaseºë¶Ì¡×¤Î¥³¡¼¥Á¤Ç¤â¤¢¤ëÈÓÌî
photo by X-1
¤È¤¯¤Ë¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¸¢¤¬·è¤Þ¤ë2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¡×¤È¿®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤ò´Ó¤¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¶¯¹ë¥«¥Ê¥À¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼·×Â¬¤ÎËö¡¢¾¡Íø¡£½à·è¾¡¤Ç¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Ë£¹ÂÐ£´¤Ç¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¤ÏÃÏ¸µ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¡Ö¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Ï¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¤Æµ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾®Àî¡£2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ°ÊÍè¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¡Ö16Ç¯Á°¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£2025Ç¯£³·î¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¶»¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿
photo by Asuka Senaga
¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤·¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°¸½ÌòÁª¼ê¤Î²®¸¶±ÓÍý¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÁª¼ê¤äÈÓÌîÌÀ»Ò¥³¡¼¥Á¤òÃÎ¤ë¡£µ¢¹ñ»þ¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö£³¿Í¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤¬¶â¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤Î¶¯¤ß¤Ï¥É¥í¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤À¡£É¹¤Î¾õÂÖ¤ò¤¤¤«¤ËÂ®¤¯ÆÉ¤ó¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾¡ÇÔ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£´ÑµÒÀÊ¤Ë¤Ï3500¿Í¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ãæ·Ñ¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤¤¦ÃæÅç¤Ï¡Ö¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁ°È¾¤ò¾¯¤·¸«¤Æ¡ËÆñ¤·¤¤¥¢¥¤¥¹¡¢Æñ¤·¤¤²ñ¾ì¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¡×¡£
¼Ö¤¤¤¹¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï¡¢³«²ñ¼°¡Ê£³·î£¶Æü¡Ë¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ£³·î£´Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤³¤Î¼ïÌÜ¤Î½éÂå¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬·è¤Þ¤ë¡£
12·î¤ËÆüËÜ¼Ö¤¤¤¹¥«¡¼¥ê¥ó¥°¶¨²ñ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¤·¤¿ÁÔ¹Ô²ñ¤Ç¡¢ÃæÅç¤Ï¡ÖºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç»Ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÁÔ¹Ô»î¹ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿
photo by Takamitsu Mifune
¡Ö¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Ï¾®Àî¤Î¸ÀÍÕ¡£
£¸¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï¡¢ÁíÅö¤¿¤êÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¡¢¾å°Ì£´¥Á¡¼¥à¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¡ÊÍ½Áª£±°Ì¤È£´°Ì¡¢£²°Ì¤È£³°Ì¤¬ÂÐÀï¡Ë¡¢¤½¤Î¾¡Íø¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë·è¾¡Àï¤È½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
£²¿Í¤¬Ä¹Ç¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤ÎÀè¤Ë¡¢¤¤¤¤¿§¤Î¥á¥À¥ë¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÎ×¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾®Àî
photo by X-1½øÈ×¤Ç¶¯¹ë¤ÈÂÐÀï
¹ï¡¹¤ÈÊÑ¤ï¤ë¥¢¥¤¥¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»î¹çÁ°Ìë¤Ë¹Ô¤¦¥Ê¥¤¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Ç¥¹¥È¡¼¥ó¤Î¥¯¥»¤òÇÄ°®¤·¤¿¤ê¡¢Áª¼ê¤¬¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÃíÌÜÅÀ¤À¡£
ÆüËÜ¤Ï½éÀï¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£¤½¤ÎÍâÆü¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Î´Ú¹ñ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤È¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ÇÀï¤¦¡£½øÈ×¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ºÇ½é¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä¹Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¾®Àî¤ÈÃæÅç
photo by X-1
¡ã½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¡ä
¥¤¥¿¥ê¥¢¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£¹°Ì¡¿³«ºÅ¹ñ¡Ë¡¡
´Ú¹ñ¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¡Ë
¥¢¥á¥ê¥«¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£µ°Ì¡Ë
Ãæ¹ñ¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£¶°Ì¡Ë
ÆüËÜ¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£²°Ì¡Ë
¥é¥È¥Ó¥¢¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£³°Ì¡Ë
¥¤¥®¥ê¥¹¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£´°Ì¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ê½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¡Ë
¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£·°Ì¡Ë
text & key visual by Asuka Senaga