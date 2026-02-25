イオン、吉野家、コジマほか「高市相場で買っておきたい優待銘柄20」買い物割引系ならコレ一択

高市政権の圧勝で、ますます株高が加速する見込みは高い。いっぽうで、煽りを受けるのが庶民の生活だ。円安による物価上昇は今後もジワジワと進み、家計のやりくりは当面ラクになりそうもない。

そんなときこそ、手軽にできて、なおかつ効果が大きいのが株主優待株への投資だ。

「生活の支え」と「投資の楽しみ」を両立

そもそも株主優待とは、企業が株主に「優待品」を贈る制度のこと。優待品はその企業に関係した商品が多く、たとえば日本マクドナルドホールディングスの株主になれば、バーガー類などの引換券がもらえる。

こうした株主優待を実施している企業は約1600社あり、株価上昇が期待でき、かつ株主優待をもらえる銘柄を探すのも、個人投資家の楽しみの一つだ。

「物価高のいまこそ『生活の支え』と、『投資の楽しみ』を一度に楽しめるのが株主優待銘柄です」と語るのは、ファイナンシャルリサーチ代表の深野康彦氏だ。

「近年は、企業が安定的に株を保有してくる株主を求める傾向にあります。そのため、優待制度を導入したり、復活させたりして、長期的に会社を支えてくれるファンを増やしたい狙いがあるのです」

ただし、なかには要注意銘柄もあるので気をつけたい。深野氏が続ける。

「本業と関係のない優待は注意が必要です。典型的なのはQUOカードを配布する会社。企業側は、自社製品を贈る手間がなく、株主にとっても便利です。しかし、業績が悪化した際に真っ先に廃止されるという性質があります。生活を支える実益があり、なおかつ企業の成長も見込める銘柄がいいでしょう」

「買い物割引」系優待ならこれ

ここからは、プロが厳選した優待銘柄を一挙に紹介していく。表も合わせてご覧いただきたい。

まずは、生活費をダイレクトに支えてくれる買い物の割引券系。代表的なのが、イオンだ。ファイナンシャルプランナーの藤原久敏氏が解説する。

「株主優待は自分の生活圏にある銘柄から選ぶのがいいでしょう。私はイオンをよく使うので優待をフル活用しています。こちらの株主優待の魅力はなんといってもキャッシュバック制度にあります。

保有株数に応じて、半期100万円までの買い物を対象に3％から7％の現金が払い戻されます。普段の食料品や日用品をイオンで買っている人は半年で1万円以上のおカネが戻ってくることも。年に2回、イオンのサービスカウンターで現金を受け取るのですが、お小遣いをもらえる感覚がなにより嬉しいですね」

マルエツ、マックスバリュ関東、いなげやなどのスーパーを日常使いしている人には、これらのスーパーを経営しているユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングスがおすすめだ。

「100株保有で3000円分の割引券か、お米などの食品を年に2回もらうことができます。このように、自分がよく使うスーパーやカフェ、レストランなどの株主優待を選ぶと、よりおトクに優待生活を送れるはずです」（深野氏）

「吉野家」はいまがお買い得

たとえばカフェのサンマルクホールディングスは20％割引カードがもらえる。高島屋も10％割引の優待カードがあり、こうした割引系の優待は、期限内であれば何度でも使うことができるのがポイントだ。

吉野家ホールディングスの株主優待も使い勝手がいい。350以上の優待銘柄を保有する個人投資家で弁護士の澤井康生氏が解説する。

「100株保有で半期ごとに2000円相当、200株で5000円相当もの吉野家や、はなまるうどんなどで使える食事割引券がもらえます。吉野家ホールディングスは、いま株価が落ち着いているのでお買い得なタイミングでもあります」

家電量販店の株主優待もおトクなものが多い。各社それぞれ買物優待券を配布しているが、前出の藤原氏がおすすめするのがコジマだ。

「100株保有で、コジマのほか、ビックカメラ、ソフマップなどでも使える買物優待券が、年に3000円分もらえます。さらに1年以上保有すると1000円分追加、2年以上保有すると2000円分追加されます。最低投資金額が12万〜13万円なのに対して、年に5000円も優待され、優待利回りだけで約4％になる非常にお買い得な銘柄です」

【後編記事】『《値上がり益と優待の両取り》をかなえるプロ厳選優待株20…「隠れ半導体」銘柄に「ほぼ現金」優待も』につづく。

「週刊現代」2026年3月2日号より

