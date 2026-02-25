この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

Mizkan（愛知県半田市）は2月18日、関西エリア限定で「大阪無限粉もんソースby味ぽん」を発売した。大阪市内では同日、シャンプーハット・てつじさんが登壇する発表会が行われた。



ご当地味ぽん第3弾となる「大阪無限粉もんソースby味ぽん」。ソースのような満足感のある味わいととろみを持ちながら、ぽん酢ベースで後味がさっぱりとした“粉もん専用”の味ぽんだ。同社によると、「無限に粉もんを食べられるソース」を味ぽんらしくプロデュースするため、粉もんに合う「おいしいソースの構造」を徹底研究。「最初の甘さ→複雑なスパイシーさ→最後に酸味で締まる」という味設計に落とし込んだという。甘さは飴色になるまで炒めた玉ねぎやりんごを原料にまろやかに仕上げ、スパイシーさは10種類以上の香辛料で奥行きを表現。酸味はミツカン220年以上の知見を生かした3種の酢に、ぽん酢らしい柑橘（かんきつ）感を重ね、さっぱりとした後味に仕上げた。



発表会では、商品にお墨付きを与えた上沼恵美子さんのコメント動画を放映。動画内では上沼さんが同商品を試食しながら「これはすごい」と語る様子も紹介された。



てつじさんは「上沼恵美子さんに直々にご指名いただいたので、今日は自信を持って味ぽんの良さを伝えに参りました」とあいさつ。同商品を使ったたこ焼きを試食し、「カメラ撮っている場合やないですよ。やりましたね、ミツカンさん。新しいジャンルの調味料ができたなと思っています。ソースでもポン酢でもない、『粉もんソース』が今、出来上がりました」と感想を語った。最後に「ミツカンさんの思いが味に乗っていて、関西への、ソースへのリスペクトを感じました。また次、新しいソースができたらぜひシャンプーハット・てつじによろしくお願いします」と呼びかけた。



販売エリアは近畿2府4県（大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀）。内容量は200ミリリットル。参考小売価格は500円（税抜）。

