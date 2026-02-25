5Â®MTÅëºÜ¡ª ¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¡È¿·¡É¥ß¥é¥¤¡¼¥¹¡È¥¿¡¼¥Ü¡É¡×¤Ë¡ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡É»¦Åþ¡ª 64ÇÏÎÏ¡Ö¥¿¡¼¥Ü¡×¤ò·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤ËÅëºÜ¡ª ¤á¤Á¤ã¼êº¢¤Ê¡ÖÁö¤êÆÃ²½·¿¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡É¡×tuned by D-SPORT Racing¤¬ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë
¤Þ¤µ¤Ë¶»¥¢¥Ä¡ªÎáÏÂ¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡×ÅÐ¾ì¡ª
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥ß¥é¥¤¡¼¥¹¡×¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡Ötuned by D-SPORT Racing¡×¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥¤¡¼¥¹ tuned by D-SPORT Racing¤Ï¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡ÖD-SPORT Racing Team¡×¤ò¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÈSPK¤¬¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¡É¤È¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿þÌî³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥ß¥é¥¤¡¼¥¹¡É¥¿¡¼¥Ü¡É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡º£²ó¡¢Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥ß¥é¥¤¡¼¥¹ tuned by D-SPORT Racing¤Ï¡¢D-SPORT Racing¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¡ÖÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¤â¤Î¤Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È·Ú ¥ß¥é¥¤¡¼¥¹¤ò¡¢5Â®MT¡õ¥¿¡¼¥Ü»ÅÍÍ¤Ø¤È¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ÆÉô¤¬¥â¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Ë¤ÏËÜÍèÀßÄê¤Î¤Ê¤¤ºÇÂç½ÐÎÏ64ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë660cc3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖKF-VET¡×·¿¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î·Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ö¥³¥Ú¥ó¡×¤Ê¤É¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÈÆ±·¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢6ÅÀ¼°¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¤äÀìÍÑ¤ÎECU¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼LSD¡¢À©Æ°ÎÏ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥é¥¤¡¼¥¹¤Î»ý¤Ä·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö5¥É¥¢¡×¤ä¡Ö¾è¼ÖÄê°÷4Ì¾¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Æâ³°Áõ¤Ï¥ß¥é¥¤¡¼¥¹¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¡ÖL¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢¼«¿È¤Ç¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥·¡¼¥È¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¸ò´¹¤¹¤ëÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Àß·×¡£¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤â¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¯Çä»þ´ü¤ä²Á³Ê¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢D-SPORT Racing¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤¬³«Àß¤µ¤ì¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ¾ÜºÙ¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¥ß¥é TR-XX ¥¢¥Ð¥ó¥Ä¥¡¡¼¥È¡×¤Ê¤É¡¢1980Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤Ë³Æ¼Ò¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á·Ú¡×¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¡È¶»¥¢¥Ä¡É¥â¥Ç¥ë ¥ß¥é¥¤¡¼¥¹ tuned by D-SPORT Racing¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1·î²¼½Ü¤Ë¼óÅÔ·÷¤Ë¤¢¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤ª¤è¤½¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢²Á³Ê¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼Ö½Å¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤´¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤¿Êý¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥é¥¤¡¼¥¹ tuned by D-SPORT Racing¤Ï¡¢SPK¤µ¤ó¤¬»ÔÈÎ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²Á³Ê¤äÈ¯Çä»þ´ü¤Ê¤É¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ¾¤Î¾ðÊó¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡ÈÁÇ¡É¤Î¥ß¥é¥¤¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¡ÖÅ´¥Á¥ó¡×¥Û¥¤¡¼¥ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤è¤¯¸«¤ë¤È¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¿¥À¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¡¢Èæ³ÓÅª°Â²Á¤ÊÀßÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤é¡Ä¡£¸½Âå¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£