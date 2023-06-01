¥³¥È¥Ö¥¥ä¡¢¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×¤è¤ê¥É¥é¥´¥ó·¿¥Ç¥£¥¢ー¥º¡Ö¥®¥£¡×¤¬2·î25ÆüÈ¯Çä
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥®¥£¡×¤ò2·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï10,780±ß¡£
¡¡¡ÖSF¡ß¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥³¥È¥Ö¥¥äÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×¤è¤ê¡¢¥É¥é¥´¥ó·¿¥Ç¥£¥¢ー¥º¡Ö¥®¥£¡×¤¬¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¥²ー¥à¥¤¥é¥¹¥È¤äVTuber¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Önecomi¡×»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤â¤È¤ËÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆÉôÀìÍÑ¥Ñー¥Ä¤ÎÁÈ¤ß´¹¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢1¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤ÇÈóÀïÆ®¾õÂÖ¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¥âー¥É¡×¤ÈÀïÆ®¾õÂÖ¡Ö¥¦¥£¥é¥¤¥º¥âー¥É¡×¤Î2¼ïÎà¤Î·ÁÂÖ¤òºÆ¸½²ÄÇ½¡£³ÆÉô¤ÎÊ¬³äÀß·×¤Ï3mm¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥È¥Ö¥¥ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÉÕÂ°ÉÊ¡õ¥®¥ß¥Ã¥¯³ÆÉôÀìÍÑ¥Ñー¥Ä¤ÎÁÈ¤ß´¹¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢ÈóÀïÆ®¾õÂÖ¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¥âー¥É¡×¤ÈÀïÆ®¾õÂÖ¡Ö¥¦¥£¥é¥¤¥º¥âー¥É¡×¤Î2¼ïÎà¤Î·ÁÂÖ¤òºÆ¸½²ÄÇ½¡£ ÄÌ¾ï´é¡¢¾Ð´é¡¢¥¥é¥¥é´é¡¢µã¤´é¡¢ÅÜ¤ê´é¤Î·×5¼ïÎà¤Î¥¿¥ó¥Ý°õºþºÑ¤ß¤ÎÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£¤¦¤Á1¼ï¤Ï3mm¤ÎÀÜÂ³·ê¤òÅëºÜ¤·¤¿¸ý¸µ¥Ñー¥Ä¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¡£ ¶Ê¤²Âµ¥Ñー¥Ä¤¬º¸±¦ÉÕÂ°¡£ ¥Ö¥ì¥¹ÍÑ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬ÉÕÂ°¡£ ÏÓÍÑ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬ÉÕÂ°¡£ º¹¤·ÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¢¥ÛÌÓ¥Ñー¥Ä¤¬5¼ïÎàÉÕÂ°¡£ ¹¥¤ß¤ÎÉ½¾ð¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿åÅ¾¼ÌÉ½¾ð¥Ç¥«ー¥ë¤¬ÉÕÂ°¡£ ¼ª¥Ñー¥Ä¤ÏÂ¾¤Î¥Ç¥£¥¢ー¥º¤Î¼ª¥Ñー¥Ä¤Èº¹¤·ÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¡£ ¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆ¬Éô¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ó¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£ ÀìÍÑ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤¬1¸ÄÉÕÂ°¡£ ¿·µ¬Â¤·Á¤ÎPVCÀ½¼ê¼ó¤¬º¸±¦¤½¤ì¤¾¤ì5¼ïÉÕÂ°¡£
¡Ú¥Îー¥Þ¥ë¥âー¥É¡Û É½¾ð°ã¤¤¤Î¥¢¥ÛÌÓ¥Ñー¥Ä5¼ï¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¡£º¬¸µ¤Çº¸±¦¤Ë²ÄÆ°¡£ ¤â¤ß¤¢¤²ÉôÊ¬¤Ïº¬¸µ¤¬²ÄÆ°¤·¡¢´³¾Ä¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£ ÅÜ¤ê´é¤Ï3mm·ê¤Î¸ý¤Èº¹¤·ÂØ¤¨²ÄÇ½¡£ ¸Ô´ØÀáÉô¤Ï½¾Íè¤è¤ê¤â¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤«¤Ä¾¯¤Ê¤¤¥Ñー¥Ä¿ô¤ÇºÇÂç¸Â¤Î²ÄÆ°¤ò¤¹¤ë¿·¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£ ¿¬Èø¤ÏÊ£¿ô¤Î¼´¤È¥Üー¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ê²ÄÆ°¤ò¼Â¸½¡£ Ä¹¤¤Âµ¤Ï¼ê¼ó¤Ë¤¢¤¿¤ë²Õ½ê¤Î¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¾å²¼¤Î¶Ê¤²²ÄÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º¸±¦¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ ÂµÀèÃ¼¤Î¥Õ¥ê¥ë¤ÏÃåÃ¦¤¬²ÄÇ½¡£ÆâÉô¤Ë3mm·ê¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥Ñー¥Ä¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ ²ÄÆ°Âµ¤è¤ê¤â¿¼¤¯¶Ê¤²¤¿¸«±É¤¨½Å»ë¤Îº¹¤·ÂØ¤¨Âµ¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£ ËâË¡¿Ø´ðÉô¤Ï¼´²ÄÆ°¤Ë¤è¤ê´³¾Ä¤òÈò¤±¤ë»ö¤¬²ÄÇ½¡£
¡Ú¥¦¥£¥é¥¤¥º¥âー¥É¡Û ¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ëÉôÊ¬¤¬º¬¸µ¤Ç²ÄÆ°¡£ ¥íー¥Ö¤Î¿þ¤Ï¥Üー¥ëÀÜÂ³¤òºÎÍÑ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈÎ©²ÄÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´³¾Ä¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£ ¥á¥¤¥ó¤Î¥¦¥£¥ó¥°¥Ñー¥Ä¤Ï3¤«½ê¡¦ºÇÂç95ÅÙ¤Þ¤Ç¼´²ÄÆ°¡£¥µ¥Ö¥¦¥£¥ó¥°¤âÀèÃ¼¤¬²ÄÆ°¡£ ¥¦¥£¥ó¥°ÀÜÂ³´ðÉô¤Î²ÄÆ°¤Ë¤è¤ê±©Á´ÂÎ¤òÂç¤¤¯Å¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£ ³Æ¥¦¥£¥ó¥°¤Ï¼´²ÄÆ°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇµðÂç¤ÊÄÞ¤ËÊÑ·Á²ÄÇ½¡£ µðÂç¤Ê¥¦¥£¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤ë¥¢ー¥à¤Ï5mmÀÜÂ³¤Î°Â¿´Àß·×¡£³ÆÉô¤Î¼´²ÄÆ°¤Ë¤è¤ê¥¦¥£¥ó¥°¤òÍÍ¡¹¤ÊÊý¸þ¤ËÅ¸³«²ÄÇ½¡£ ±ê¤ÎÏÓ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä¤Ï¥Ò¥¸ÉôÊ¬¤Ç¼´²ÄÆ°¡£¼ê¼ó¤Î±ê¤Ï3Ê¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º¬¸µ¤Î¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ç¹¤²¤ë»ö¤¬²ÄÇ½¡£ µðÂç¤Ê¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤Ï¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³¤ÇÉ½¾ðÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¡£
¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÖÆÃÊÌ¥«¥éーÈ±¥Ñー¥Ä¡×
¢¨¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¥¢¥¤¥³¥ó¤ä¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÎÉ½µ¤¬¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤«¤éÌµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú¥¤¥áー¥¸²èÁü¡Û
¢¨¡Ö¥®¥£¡×°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
(C) KOTOBUKIYA
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»£±ÆÍÑ¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£