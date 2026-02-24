

ベルサイユ賞受賞セレモニー あなぶきアリーナ香川

あなぶきアリーナ香川は24日、開館1周年を迎えました。国際的な建築賞「ベルサイユ賞」を受賞したことを記念してセレモニーが行われました。

香川県の池田知事ら関係者が出席し、「ベルサイユ賞」の記念プレートや受賞看板、受賞メダルなどがお披露目されました。

あなぶきアリーナ香川は2025年12月、優れた建築物をカテゴリーごとに表彰するユネスコの国際建築賞、「ベルサイユ賞」の最優秀賞を受賞しました。

アリーナなどを対象とした「スポーツ部門」での受賞は、国内初の快挙です。

受賞メダルなどは、2月24日から3月1日までの開館1周年記念イベント「ARENA OPEN DAYS」で展示されます。

この期間は普段立ち入ることができないVIPルームや控え室などバックヤードを含めたアリーナ全館が無料開放されます。

（見学に来た人は―）

「よくこんな（建物を）やってくれたなと思って」

「（来るのは）初めてなんです。海があり、街があり、素晴らしい建物があり、素晴らしいと思います」

（香川県／池田豊人 知事）

「県民の方に引き続き愛され誇りと思っていただける施設になることが一番重要」

あなぶきアリーナ香川では、2026年4月の「B’z」をはじめ「Mr.Children」や「DREAMS COME TRUE」などトップアーティストのコンサートが予定されています。