¡Ú£×£Â£Ã¡Û×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Îà¥¬¥ÁÍ½ÁÛá¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó£²ÈÖ¿Íµ¤¡¡¥È¥Ã¥×¤ÏÊÆ¹ñ¤â¡ÖÉé¤±¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ë¡×
¡¡Ìîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤Î³«Ëë¤¬£³·î£µÆü¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢Í¥¾¡Í½ÁÛ¤âÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¡Ö£Ï£Î¡¡£Ó£É¡×¤¬£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¥¥ó¥°¥¹¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥¯¡×¡£ÅÒ¤±¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤Ï¿ÈÁ¬¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¡¢×ÖÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨È´¤¤¤¿Ëö¤Îà¥¬¥ÁÍ½ÁÛá¤È¤·¤Æ¥ª¥Ã¥º¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡Ö¡Ü£³£³£°¡×¤Ç£²ÈÖ¿Íµ¤¡£¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö¡Ý£±£±£µ¡×¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ç£³°Ì°Ê²¼¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ê¡Ü£´£°£°¡Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ê¡Ü£¹£°£°¡Ë¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ê¡Ü£±£¶£°£°¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï¹¶·â¿Ø¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ä¥í¡¼¥ê¡¼¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ë¥¹¥¯¥Ð¥ë¤ä¥¹¥¡¼¥ó¥º¤é¤ò¤½¤í¤¨¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¡×¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¡£Æ±»ï¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢Í¥¾¡¥ª¥Ã¥º¤¬¡Ý£±£±£°¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃí¼á¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ï¤êÂç²ñÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂ¸ºß¤òÌµ»ë¤Ç¤¤º¡ÖÆüËÜ¤Ï¾ï¤Ë·ø¼Â¤ÊÅÒ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ü£³£³£°¤È¤¤¤¦¥ª¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£Èà¤é¤Ï¸½¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢£²£°£°£¶Ç¯¤È£²£°£°£¹Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ä»³ËÜÍ³¿¤È¤¤¤Ã¤¿£Í£Ì£Â¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Êì¹ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÁª¼ê¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Éé¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÂç²ñ¤À¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Ã¥º¤Ïº£¸å¡¢ÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Î£ÃÁÈ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë£´¥Á¡¼¥à¤Ï¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡Ê¡Ü£±£°£°£°£°¡Ë¡¢´Ú¹ñ¡Ê¡Ü£¶£µ£°£°¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê¡Ü£²£°£°£°£°¡Ë¡¢¥Á¥§¥³¡Ê¡Ü£²£°£°£°£°¡Ë¤È¤¤¤º¤ì¤âÂç·ê°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£